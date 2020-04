Respalda Colegio Medico acciones de las autoridades de Salud contra Covid19

TIJUANA, B. C..- El Presidente del Colegio Médico de Tijuana, Jesús Abraham Sánchez Frehem respalda las acciones preventivas que empezó a realizar esta semana el Gobierno Estatal y Municipal para atender la emergencia sanitaria que ha provocado la presencia del Covid-19 mejor conocido como coronavirus, en nuestra entidad.

"Las medidas se pueden considerar un poco enérgicas, como el no circular en las calles, cerrar centros comerciales y playas por mencionar algunas, pero debemos estar conscientes de la situación en la que nos encontramos y de la emergencia que se nos puede venir de no acatar seriamente estas medidas"

"Cada día tenemos nuevos números, tan solo hace una semana la cantidad de casos positivos eran mínimos, y al día de hoy ya tenemos decenas y con un lamentable fallecimiento, si no atendemos las medidas de las autoridades sanitarias, el número se puede multiplicar exponencialmente en los próximos días, que es lo que las autoridades quieren evitar", comentó el doctor Sánchez Frehem.

Añadió que todavía en algunos lugares de la ciudad se ven a niños en las calles como si fueran vacaciones, "debemos decirles a los padres que los niños no son inmunes y definitivamente se pueden contagiar de coronavirus, los infantes se mezclan con otros que no sabemos si están infectados, esto los puede exponer a contraer la enfermedad y ser propagadores a otras personas, por lo que es de vital importancia que acaten las medidas de la autoridad de quedarse en casa".

"El Coronavirus no es exclusivo para personas mayores, el grupo de edad donde hay más casos con Covid-19 es los adultos jóvenes, en los casos que no ha ameritado una hospitalización, se presentan dolores de articulaciones, huesos, músculos y cabeza intensos los cuales no se logran quitar al 100% con analgésicos".

Finalmente dijo que esta situación nos está afectando a todos, pero debemos sumarnos, entre más seamos los que acatemos estas medidas, podremos superar mejor esta crisis de salud pública, invitó a revisar la situación que enfrentan otros países, entre ellos nuestros vecinos del norte, por eso reiteran el llamado a la ciudadanía, "No llevemos el Covid-19 a nuestros hogares, protejámonos todos", concluyó el Presidente del Colegio Médico de Tijuana.