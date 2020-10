Respalda Burgueño labor de González Cruz

En su primer año de gestión el edil morenista ha dado buen resultado, resaltó el dirigente de MORENA

TIJUANA.-Para el dirigente de MORENA en Baja California, Ismael Burgueño Ruíz, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, ha realizado un buen trabajo al frente del gobierno municipal.

Ismael Burgueño destacó que habría mejores resultados en la ciudad si la coordinación con las autoridades estatales fuera más estrecha.

De igual manera, comentó que el alcalde Arturo González ha cumplido con los tres fundamentos de MORENA de no mentir, no robar, no traicionar.

Hasta el momento, en el gobierno municipal se ha realizado una buena labor, sin embargo, no debemos dejar de reconocer que aún hay trabajo por hacer, subrayó.

La situación debe mejorar conforme se vayan estrechando las relaciones entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, recalcó.

El trabajo del alcalde Arturo González ha sido reconocido hasta por los regidores de la oposición en el XXIII Ayuntamiento, enfatizó.

Este primero de octubre se cumplió el primer año de gobierno de Arturo González Cruz, luego de 30 años de gobiernos de Acción Nacional y una alternancia con el PRI.