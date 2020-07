Repudia Diputado Gerardo López la violencia en Baja California

Llama al alcalde de Tijuana a la unión de fuerzas para erradicar la incesante violencia que ya toca a menores de edad y mujeres embarazadas

Tijuana Baja California, 23 de julio 2020.)-Ciudadanos, desde que asumí el cargo como diputado de la XXIII Legislatura del Estado de Baja California representando dignamente a los habitantes del Distrito 13, me propuse legislar en favor de todos y cada uno de sus residentes y del resto de esta hermosa entidad.

Uno de mis principales retos a vencer es la inseguridad que como factor preponderante ha llevado a que los ciudadanos de todos los municipios presenten altos niveles de estrés y angustia por la incesante inseguridad en que se está viviendo actualmente.

Tijuana es una de las ciudades que presentan un mayor índice en casos de violencia que incluyen privaciones ilegales de la libertar, homicidios dolosos, robos con violencia y desafortunadamente ejecuciones que incluyen a mujeres embarazas y a menores de edad.

Es más de una ocasión he levantado la voz desde mis redes de comunicación personales, medios de comunicación y desde mi escaño en el Congreso del Estado para exhortar al alcalde, Arturo González Cruz a que deje por un lado las ideologías partidistas que solo han logrado separar los esfuerzos que como autoridades deberías estar llevando en conjunto.

Tijuana registra ya 1608 homicidios en la que lleva transcurrida la actual administración municipal, eso equivale a 6 personas asesinadas cada día en promedio, es tan grave la situación, que la capacidad de asombro de los habitantes de Tijuana ya casi es nula, se habla de los hechos violentos como si fuera el pan de cada día.

Estoy convencido de que los cambios son posibles y que nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo, los municipios de Mexicali y Tijuana han tenido que cambiar de directores y mandos policiacos recientemente. Humildemente los alcaldes y cabildo aceptaron que algo iba mal en sus estrategias de seguridad, así que le pedimos al presidente municipal que corrija el rumbo.

Sin el ánimo de que mis señalamientos se interpreten como un ataque personal, me dirijo al Lic. Arturo González Cruz, para que desde su investidura de alcalde de la ciudad, valore y considere la necesidad de realizar cambios en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana.

Mi llamado al alcalde no tiene ningún otro ánimo, que no sea el de salvar las seis vidas que se van a perder hoy y las que se pueden perder mañana si no hacemos algo para impedirlo. Tenemos la fuerza del estado para aplicar medidas necesarias que funcionen, asimismo desde la posición que honrosamente desempeño como diputado local, me sumo a trabajar por conseguir la seguridad pública de Tijuana.

No está solo alcalde Arturo González, solo se necesita buena voluntad y la verdadera convicción para buscar soluciones que pongan un alto a la violencia que nos está matando a todos en nuestra ciudad, le conmino como un tijuanense más, a que se desprenda de intereses distintos a la legítima intención de dar la seguridad que Tijuana está pidiendo a gritos.

También lo exhorto desde el escaño que ocupo en el Congreso del Estado para que me cuente como su aliado en lo que sea necesario para conseguir la paz para los tijuanenses.