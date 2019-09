Reportan saldo blanco tras festejos patrios

Sin accidentes graves

TIJUANA.- Durante los festejos patrios que se realizaron durante la noche del domingo en distintos puntos de la ciudad se reportó saldo blanco, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Marco Antonio Sotomayor Amezcua.



Comentó que en la ceremonia del Grito de Independencia que tuvo lugar a un costado de Palacio Municipal, hubo una asistencia de alrededor de 30 mil personas, sin embargo no se registraron incidentes de relevancia.



En la feria que tiene como sede el predio ubicado a espaldas del Parque Morelos se concentraron cerca de 20 mil personas, donde también hubo saldo blanco. Sotomayor Amezcua mencionó que en la delegación de La Presa Abelardo L. Rodríguez, en la Zona Este de la ciudad, se registró una asistencia de 10 mil personas aproximadamente, donde los ciudadanos también observaron buen comportamiento.

"Nosotros tuvimos alrededor de 800 elementos en diferentes puntos, que estuvieron apostados dan- do seguridad, afortunadamente fue un saldo blanco, no nada más en las festividades relacionadas directamente con el Grito, con la celebración del inicio de la Independencia, sino en general en la ciudad no tuvimos ningún evento con las personas que fueron a bares a celebrar", mencionó Destacó que la población se comportó a la altura y se apegó a los reglamentos para mantener el orden.