Reportan a señora de la tercera edad atada y lastimada de cara y cuerpo

Una usuaria en Facebook, compartió el momento en que observo como una señora presentaba heridas en la cara

TIJUANA.- En la ciudad se ha hecho viral un caso en redes sociales que ha causado la preocupación e indignación de los usuarios; se ha dado a conocer una mujer de la tercera edad con moretones y algunas heridas en su rostro y cuerpo, además que estaba atada al asiento trasero de un auto.

Una usuaria en Facebook compartió las fotos y aunque intentó comunicarse con las autoridades ya no estaba el carro quien lo conducía otra señora.

"Esto sucedió en Plaza Correos Blv. Aguacaliente, hace unos minutos al llegar a mi trabajo, a un lado de mi estacionamiento estaba un carro ( el de la foto) con una señora, amarrada a el asiento de atrás tratando de moverse." escribió.

La parte reportante comenta que intentó comunicarse con la persona dentro del vehículo pero no podía hablar.

"Me percaté que ella estaba golpeada ( comprendo que puede deberse a varios factores, caída o maltrato ) tome foto ( no pude taparla completamente por que los golpes más feos los tiene en la cara ?? ) entre a pedir que llamaran a la policía" agregó.

Sin embargo, una señora de aproximadamente 50-60 años, se subió al carro y se fue. "No pude hacer más por la viejita, por favor si alguien reconoce este carro, estas placas y a la señora reporten también este incidente" comentó la usuaria.

De acuerdo a su versión, las cámaras de su trabajo captaron en video el carro y conductora. "Me siento tan mal de no haber podido hacer más, se me fue de las manos", finalizó.