Renuncia Jorge Álvarez Mendoza fiscal de regional de Tecate

30 de Julio de 2020, Tecate, B.C.,.-La salida de JORGE ALBERTO ÁLVAREZ MENDOZA, como Fiscal Regional de Tecate en el que cumplía 3 meses, ya que antes fue Fiscal Regional de Tijuana desde noviembre del año pasado, se atribuye a varios factores.

Uno de ellos la poca efectividad en el esclarecimiento de los delitos que se han registrado en Tecate. Otro de los factores, es la admisión de la denuncia por parte de ZULEMA ADAMS, por el delito de amenazas, en la cual no identifica al emisor del hostigamiento, y finalmente la estructuración del equipo, en donde se utilizó a la mayoría de personal de otra administraciones.

JORGE ÁLVAREZ MENDOZA, fue invitado a ocupar el cargo como Fiscal Regional de Tijuana, por el Fiscal General del Estado Juan Guillermo Ruiz Hernández, a partir del primero de noviembre de 2019.

Antes de aceptar la Fiscalía Regional de Tijuana, JORGE ÁLVAREZ MENDOZA, fungió como subprocurador General de Justicia del Estado durante 4 años consecutivos a partir de mediados de 2015. De acuerdo a su currículo de trabajo en el sector oficial, durante 28 años ininterrumpidos fungió como funcionario de la Procuraduría General de la República, después de la estatal y hasta este 30 de julio, de la Fiscalía del Estado de Baja California.

Al momento de su renuncia a la FGE el licenciado Jorge Álvarez Mendoza, estableció que su inmediato proyecto laboral será dentro del sector empresarial. Cuando fue nombrado Fiscal Regional de Tecate, lo sustituyó en el cargo de Tijuana HORTENCIA NORIEGA, y actualmente quien ocupa el cargo vacante de JORGE ÁLVAREZ MENDOZA, es MARCO ANTONIO LÓPEZ VALDEZ, que proviene de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura.

De acuerdo a autoridades, Tecate durante el pasado mes de junio rompió récord en homicidios y desafortunadamente Julio parece que arrojará un alto número de asesinatos, esto aunado con los robos a casa habitación, en la calle o el robo de vehículos ha generado miedo en los ciudadanos que tienen que dejar sus casas solas para ir a trabajar, que tienen que caminar de noche para tomar el camión o que dejan estacionado su vehículo todo el día en la vía pública.

Mediante un sondeo algunas personas señalaron no sentirse del todo seguras pues ya han sufrido robos, tienen temor de padecerlos o tienen conocidos que fueron víctimas de algún incidente delictivo, sin embargo, lo que más preocupa son los homicidios. También, señalan que el actuar de las autoridades no les genera confianza pues, a pesar de que los delitos en la ciudad van al alza, consideran que no son palpables los trabajos en materia de prevención al delito, aseguran que no hay suficientes policías, que no acuden a los llamados de emergencia y que no realizan suficientes rondines.

Y mientras varias personas consideran que Tecate ya no es el mismo de antes, existen quienes sí sienten que la ciudad es tranquila y con leves incidentes delictivos, que no generan intranquilidad entre la población.