Reitera Ayala exhorto a acatar recomendaciones sanitarias

Ante el incremento de casos positivos

ENSENADA.- Ante el incremento sostenido de casos positivos de COVID-19, el presidente municipal, Armando Ayala Robles reiteró el exhorto a la población a aplicar las recomendaciones sanitarias, sobre todo a evitar riesgos para la salud propia y la de la comunidad en general.

Durante la trasmisión del programa Presidente en Línea, el alcalde resaltó que tan sólo en las últimas 48 horas, con apoyo de personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se atendieron denuncias ciudadanas que derivaron en la suspensión de alrededor de 10 festejos en domicilios particulares.

Armando Ayala subrayó que los esfuerzos institucionales no rinden frutos si la población no pone de su parte, si no acata las disposiciones emitidas para la contención de la epidemia; motivo por el cual -manifestó- se analiza la posibilidad de endurecer las sanciones económicas a quienes incurran en desacato.

"...En los cuatro meses que tiene la contingencia, diariamente hemos reiterado las medidas preventivas, la invitación a únicamente a salir a realizar actividades esenciales, a cuidar de la salud propia y la de nuestros seres queridos, a sumar esfuerzos para salir juntos de ésta etapa difícil que estamos pasando", apuntó.

Resaltó que pese a la difusión constante, al perifoneo, vigilancia en filtros fijos y aleatorios, un gran número de ciudadanos siguen siendo incrédulos de la magnitud de la pandemia, lo que se refleja en comportamiento irresponsable y un gran número de denuncias por desacato, lo que genera mayor movilidad policial.

"Ni los festejos en casas, salones, restaurantes o bares, ni el esparcimiento en espacios públicos -como las playas- está permitido; lo único autorizado es la práctica de atletismo y activación física en tres unidades deportivas en las que se están aplicando estrictos protocolos de bioseguridad", afirmó.

Recordó que se prevé que en los próximos días se abran las playas en horario de 6:00 a 9:00 horas para caminar, trotar o correr, pero al igual que en las unidades Juan Rodríguez Sullivan, Valle Dorado y Vida Digna, quien sea sorprendido sin ejercitarse se le pedirá que se retire a su hogar.

"Nuevamente invito a la comunidad a coadyuvar con la autoridad, pues ayer nuevamente retiramos a más de 500 personas de diversas playas y no queremos vernos en la necesidad de dar marcha atrás a la oportunidad de realizar ejercicio de manera ordenada y segura", finalizó el primer edil.