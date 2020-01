Reglas de importación no se han modificado

Para la legalización de autos extranjeros decreto no ofrece ningún beneficio

TECATE.- La Secretaría de Economía del Gobierno Federal publicó un decreto con el que se extiende el periodo para la importación permanente de vehículos usados a territorio nacional siempre y cuando provengan de Norteamérica, es decir de Estados Unidos o Canadá, sin embargo para Juan Carlos Amaya, quien tiene 20 años al frente de una importadora en esta ciudad, estas reglas no son nuevas y no modifican nada de lo que durante años se ha venido aplicando pues dijo, no abren los candados a las importaciones ni se reducen los precios y solo se trata de la ampliación a un año más.

Juan Carlos Amaya comentó que las importaciones siguen teniendo costos elevados pues van de los dos mil hasta los 4 mil dólares, por lo que dijo, muchas veces el servicio cuesta más que el valor del carro, estos costos son los que se han manejado desde hace años por lo que recalcó, el decreto no ofrece ningún beneficio.

El decreto señala que quien desee importar su vehículo debe presentar un certificado de origen que compruebe la procedencia del carro, sin embargo Juan Carlos Amaya manifestó que este documento es el título y la serie del carro, que siempre se ha solicitado al momento de importar.