Reconoce Gobierno de México participación de Armando Ayala en las mesas de seguridad

Fue en la reunión organizada en la Segunda Región Naval, a la que asisten mandos de las distintas corporaciones de seguridad.

ENSENADA.-La Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz, reconoció el desempeño del presidente Armando Ayala Robles durante las mesas para la Construcción de la Seguridad y la Paz.

La distinción fue hecha, durante la reunión organizada en la Segunda Región Naval, a la que asisten mandos de las distintas corporaciones de seguridad. Joaquín Alonso Arce Rodríguez, director en la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz, con entidades federativas y regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, felicitó al alcalde por contar con la mejor mesa de coordinación regional de las 266 regiones territoriales que existen a nivel nacional.

Destacó el trabajo y la participación puntual del presidente durante un año en cada reunión, la estrecha y armónica relación de trabajo con los tres órdenes de gobierno y los resultados positivos que se han venido dando.

"Reconocer la buena colaboración y resultados del alcalde, y la gran coordinación que existe en los tres órdenes de gobierno: ha sido de las mejores a nivel nacional. Y reconocer a las corporaciones que conforman esta coordinación regional", afirmó Arce Rodríguez.

Ayala Robles puntualizó que siguen la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante una política para construir la paz y la seguridad, que es llevada en forma conjunta con el Estado.

"Esto nos ha permitido mitigar, en ciertos mandos, la falta de equipo y personal. No se convierte en un problema porque nos respaldamos entre las diferentes dependencias para llevar a cabo la estrategia de seguridad y así poder dar resultados. Y no estar haciendo esfuerzos que no estén direccionados", afirmó el presidente municipal.

También el funcionario explicó el nuevo manual de la mesa de coordinación, además de que la coordinación de Ensenada es modelo para las demás regiones y ejemplo del buen trabajo y del gran compromiso del alcalde de estar presente en todas las reuniones de trabajo.