Recomiendan responsabilidad al realizar actividad física

Entrenador de Cetys Universidad

TIJUANA- El aislamiento que se vive en este momento puede generar ansiedades en personas acostumbradas a llevar su vida diaria en el exterior. Desde el sedentarismo, pasando por el estrés, hasta la depresión. Las malas noticias y una mala alimentación tampoco son de gran ayuda.

Es por eso que se recomienda mantenerse activos de alguna u otra manera, pero básicamente reservar algunos minutos del día para hacer una rutina. Además, también es indispensable hacer un calentamiento previo.

"Nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Debemos poner atención a todas las actividades que estamos realizando en nuestras casas. Si iniciamos una nueva rutina de ejercicios de manera inadecuada, pudieran surgir algunas consecuencias", comentó Daniel Nicasio Bermúdez, Trainer Atlético en Cetys Universidad Campus Tijuana.

Para toda persona que realizará ejercicios por vez primera en tanto tiempo, debe considerar su edad y peso actuales; no todos los movimientos son aptos para cada una. Como ejemplo, la rutina básica incluye una serie de abdominales, flexiones, saltos o estiramientos con sus diversas repeticiones y descansos.

No obstante, personas no acostumbradas deben tomar lapsos mayores de receso para la recuperación. Es aquí donde el calentamiento adquiere una importancia mayor, pues ser atendido urgentemente por una lesión (en plena cuarentena) no sería una de las mejores ideas.

"Debemos estar activos, no hay duda -agregó Bermúdez-. Pero también hay que tomar en cuenta el calentamiento que elevará la temperatura corporal, mejorará la circulación sanguínea y disminuirá el riesgo de lesiones. Exhortamos a la comunidad a estar bien informada y saber que tenemos opciones mejores al sedentarismo. Y por supuesto, consultar a un médico".

La actividad física y una buena alimentación mejoran el sistema inmunológico, el contexto anímico y el momento de relajación, entre otros factores. Esta contingencia puede ser un pretexto oportuno para salir adelante con un nuevo proyecto adecuado de salud.