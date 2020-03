Recomiendan generar cultura del ahorro durante contingencia sanitaria

Desafortunadamente, al ser la nuestra una economía subdesarrollada, no cuenta con estos recursos y la marcada desigualdad en México se acentúa más

TIJUANA.- Ante las repercusiones económicas que empiezan a resentirse por la pandemia de COVID-19, es importante que la ciudadanía evite las compras de pánico y cuide su dinero.

Así lo enfatizó Linaloe Saucedo Návez, Coordinadora de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de las Californias Internacional (UDCI).

"La primera recomendación es que evitemos las compras de pánico, debemos conservar la calma, pues esta situación es temporal, y lo único que generamos es especulación", expuso.

Señaló que dicha especulación trae como consecuencia el desabasto y el aumento de precios que, lejos de ayudar en una contingencia sanitaria, recrudece la situación, en particular para las comunidades vulnerables.

La académica mencionó que el mayor impacto es para aquellos segmentos de la población que viven al día, llámese trabajadores informales o personas que solamente cuentan con el sustento semanal para solventar sus gastos.

"Lo que observamos con nuestros vecinos de Estados Unidos es muy diferente, ya que ellos tienen una cultura del crédito muy afianzada y pueden hacer compras para un mes, dos meses, incluso más", apuntó.

Desafortunadamente, dijo, el mexicano no tiene una cultura del ahorro y no tiene la facilidad de hacerse del crédito inmediato, además que no suele tener un buen manejo de los créditos, pues se suele pensar que una tarjeta de crédito es dinero extra.

La coordinadora recomendó a la ciudadanía el mantener la calma y apegarse a las indicaciones de sus centros laborales, sobre todo en cuanto a prevención de posibles contagios, ya que si todos cumplimos con mantener la distancia social, mucho más rápido podremos salir de la contingencia y retomar las actividades económicas regulares.

Y es que en países europeos y hasta el mismo China, cuentan con un sistema de protección social mucho más fortalecido, donde las personas reciben apoyos mientras están en cuarentena, lo cual no ocurre en México.

"Desafortunadamente, al ser la nuestra una economía subdesarrollada, no cuenta con estos recursos y la marcada desigualdad en México se acentúa más, de ahí lo importante de cuidar el dinero y evitar gastos innecesarios", finalizó.