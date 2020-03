Recomienda Sector Salud evitar cambios bruscos de temperatura

En Baja California hay 140 casos confirmados de Influenza, de los cuales 14 fueron tipo AH3N2, 4 tipo A, 37 tipo B y 85 tipo AH1N1.

MEXICALI, B.C., 26 de marzo de 2020.- Con el propósito de salvaguardar la salud de la ciudadanía, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura ya que uno de los padecimientos de vigilancia epidemiológica en esta temporada es la Influenza.

El Secretario de Salud del Estado, Alonso Óscar Pérez Rico, señaló que las infecciones respiratorias pueden presentarse en cualquier época del año, pero son más frecuentes durante la temporada invernal, se intensifica la invitación a los grupos susceptibles para que tomen las medidas preventivas pertinentes y evitar afectaciones negativas a su salud.

Cabe mencionar que hasta esta fecha se tiene el registro de 140 casos confirmados por influenza, de los cuales 14 fueron tipo AH3N2, 4 tipo A, 37 tipo B y 85 tipo AH1N1.

Asimismo se registraron 15 defunciones en esta temporada, 1 tipo A, 1 tipo B y 13 por AH1N1, quienes no contaban con el antecedente de vacuna y presentaban comorbilidades (enfermedades crónicas).

Por lo que es importante proteger a los grupos vulnerables, como son: menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con problemas inmunológicos o con enfermedades crónicas de las vías respiratorias como (tuberculosis o asma) quienes deben acudir a vacunarse.

Las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud son las siguientes: lavarse las manos constantemente, no saludar de beso ni de mano a personas enfermas de gripa, no compartir alimentos ni bebidas, lavar constantemente manijas de puertas, asimismo, abrigarse bien si va a salir, en especial durante la noche o madrugada, mantener ventiladas las habitaciones durante el día, así como tratar de alimentarse lo más sanamente posible ingiriendo frutas con alto contenido de vitamina C, como naranja, mandarina, limón, piña, toronja entre muchos otros.

En caso de cualquier síntoma de alarma, como fiebre súbita, malestar general, dificultad respiratoria, en los niños que al momento de respirar se le hundan las costillas, o bien aleteo nasal, es decir, que la nariz se le mueva cuando está respirando o que se ponga azul de los labios o de las puntas de los dedos; no debe automedicarse y solicitar atención médica.