Recomienda secretaría de salud ingerir vida suero oral ante deshidratación

Es gratuito en los 36 Centros de Salud y las 30 Unidades Móviles de la región

TIJUANA, BC. - Debido al incremento de las temperaturas los alimentos se descomponen con mayor rapidez; al consumirlos, ocasionan enfermedades diarreicas agudas (EDAs), por lo cual, la Secretaría de Salud del Estado, invita a la población a surtirse de sobres de Vida Suero Oral suficientes y que son gratuitos en las unidades médicas.

La Jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud, Dra. Remedios Lozada Romero, señaló que los 36 Centros de Salud y las 30 Unidades Móviles, cuentan con sobres de Vida Suero Oral, en caso de que algún miembro de la familia presente diarrea o vomito se le puede suministrar en cucharadas o sorbos pequeños.

"La preparación del Vida Suero Oral es muy sencilla, se vierte el contenido del sobre en un litro de agua purificada, es importante que nunca se de en un vaso con popote o en biberón, pues esto podría ocasionar que la persona vomite", explicó.

Dentro del esquema de salud se clasifican las deshidrataciones en tres tipos, el primero de ellos denominado A, son leves y se atienden en el Centro de Salud, se revisa al paciente por un médico, se le proporciona los sobres de Vida Suero Oral además de las indicaciones para que los cuidados sean en casa.

En el tipo B o moderada se administra el suero ( en el Centro de Salud o Unidad Hospitalaria) para observar la respuesta del paciente, este nivel de deshidratación generalmente suele estar acompañada de enfermedades como infección diarreica aguda, entre otras, pues dependiendo de la evolución se le permite ir a su casa con las recomendaciones pertinentes o se interna en el servicio hospitalario.

El nivel C o deshidratación severa es cuando el paciente debe ser canalizado vía intravenosa para la recuperación de líquidos, esto solo puede ser determinado por el médico, por lo cual se pide a la población no medicar al menor sin la previa supervisión.

La funcionaria agregó que es importante que la población conozca los signos y síntomas de la deshidratación, por ejemplo, cuando el niño llora sin lágrimas, tiene los labios y boca seca, no acepta alimento, se muestra somnoliento o respira demasiado lento.

Es importante en esta época de calor evitar dejar los alimentos a la intemperie, en especial los lácteos, tratar de comprar solo lo que se va a consumir ese día, no consumir alimentos en la vía pública y menos si son crudos como algunos mariscos.

Para evitar la deshidratación por calor es indispensable beber muchos líquidos, no realizar actividades físicas a la intemperie en las horas pico del calor (entre 11 a.m. y 4 p.m.) no permanecer largo tiempo expuestos al sol, no dejar a los niños dentro de los vehículos por ningún motivo en el día, así como usar ropa clara y holgada.