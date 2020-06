Recomienda IMSS cuidados en el hogar para evitar accidentes

Importante vigilancia en adultos mayores y niños

Al continuar Baja California en alerta por la emergencia sanitaria de COVID-19, en la que solo se permiten las actividades esenciales y la mayoría de las personas se encuentran en casa, la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social exhorta a la población a seguir aplicando las recomendaciones de higiene y protección personal, así como extremar cuidados en niños y adultos mayores.

Sobre el particular, la directora del Hospital de Ginecopediatría con Medicina Familiar (HGP/MF) No. 31 del IMSS, doctora María Elena Silva, dijo que la permanencia por tiempos prolongados en el hogar hace necesario que las personas se ocupen en algunas actividades relajantes o recreativas, pero es importante que éstas no representen riesgo de accidentes o daños a la salud.

Recomendó seguir las medidas indicadas por autoridades sanitarias para evitar contagios de COVID-19, principalmente evitar salir de casa; el lavado frecuente de manos o el uso de alcohol gel al 70 por ciento, y desinfectar permanentemente perillas de las puertas, teléfonos celulares, mesas y pasamanos en escaleras, entre otras.

Explicó que, aunque la mayoría de los accidentes son evitables, la necesidad de permanecer en casa representa un mayor riesgo de que éstos sucedan. "Está demostrado que los niños y adultos mayores son las personas más propensas a sufrir un percance en el hogar, por ello debemos estar más vigilantes de sus actividades y evitar al máximo algún daño que haga necesario un servicio médico en la actual emergencia", subrayó.

Silva Solís, advirtió que los principales incidentes que se registran en el hogar son golpes producidos por caídas; heridas, ya sea por cortadura o contusiones; quemaduras; intoxicaciones; asfixia e introducción de cuerpos extraños en orificios naturales (oídos, nariz, boca, etc.). "La mayoría son prevenibles, por ello la importancia de adoptar medidas de seguridad", indicó.

Reiteró el llamado de mantener las medidas de prevención que eviten un mayor número de contagios de COVID-19, entre ellas, quedarse en casa; evitar tocar la cara, ojos, nariz y boca con las manos sucias; limpiar y desinfectar objetos y superficies de uso frecuente.