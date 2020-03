Recomendaciones de prevención continúan en BC; Jaime Bonilla se reúne con Secretario de Salud

El virus Covid-19 sigue siendo una problema mundial

Tijuana.- El gobernador de BC, Jaime Bonilla Valdez continúa brindando información actualizada sobre el virus Covid-19 que ha afectado miles de personas alrededor del mundo y ha causado afectaciones como en el sector turístico y económico.

Volvió a reiterar no caer en las compras de pánico ya que aumenta la alta demanda y que los productos eleven su precio en establecimientos no registrados.

El secretario de Salud Ruiz Uribe, hizo acto de presencia y comentó que a pesar de que haya 82 personas confirmadas contagiadas en BC, no cuenta con ningún caso por el momento.



Más de 80 casos confirmados en el país. En BC, aún no cuenta con casos confirmados. Sin embargo, no implica a bajar la guardia, si no todo lo contrario. Exhortó a la comunidad mantener distancia social, no salir a reuniones y tampoco asistir a lugares públicos muy concurridos.