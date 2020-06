Recibe Bonilla manifestación en palacio blanco

Antorchistas del municipio de Tijuana se manifestaron en las oficinas del gobierno con sede en la ciudad, para pedir la intervención del gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, esto luego de que señalaran que los acuerdos que tuvieron el mandatario en mes de marzo, no se llevaran a cabo por las distintas dependencias a las que se les encargó la realización de obras y apoyos.

en su intervención frente a un grupo de 200 personas, Verónica Armenta Bojórquez, representante de Antorcha en el municipio, explicó que a pesar de que existen acuerdos por parte del gobierno del estado para la realización de obras como pavimentaciones, drenajes, agua potable, así como alumbrado, éstas no se han llevado a cabo, y que son las diferentes dependencias las que han retrasado la ejecución de las obras.

"Nosotros hacemos un llamado al gobernador para que intervenga y se realicen las obras, las familias bajacalifornianas están sufriendo porque no hay agua potable, no han llegado los apoyos alimenticios, pero sobre todo, no se está poniendo atención a las peticiones, no solo de colonias antorchistas, sino de muchas otras que tienen servicios indispensables", dijo la líder municipal.

La comisión fue atendida por el gobernador del estado, quien en ése mismo momento bajó de su oficina y giró la instrucción de dotar de apoyos alimenticios a las personas que se encontraban manifestándose, y se comprometió a realizar una reunión para la revisión de acuerdos para el próximo viernes 12 de junio, donde dijo "se revisarán los acuerdos que se tomaron y se puntualizará el compromiso par cada una de las peticiones.

Así mismo, dijo que hay un programa de 1,500 apoyos para vivienda popular, en la que serán incluidos los solicitantes, mismos que han planteado la necesidad de un patrimonio a bajo costo; "Antorcha confía en la palabra del gobernador, sabemos la cercanía que tiene con el pueblo y que son las dependencias las que no han puesto en marcha los compromisos, por eso vamos a esperar a la reunión y vamos a pedir que se resuelvan las necesidades del pueblo trabajador", puntualizó Armenta Bojórquez.

Por su parte, el gobernador pidió a los diferentes directores de las áreas de gobierno, para que estén presentes en dicha reunión y se revise de manera puntual los acuerdos tomados.