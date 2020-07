Rechaza Presidente de la Fedabo iniciativa de reforma al poder judicial de BC

El Ejecutivo del estado pretende tomar facultades que no le corresponden.

El gobierno del estado busca modificar al poder judicial con una reforma que está por votarse ante el pleno del Congreso de Baja California, lo cual es un acto inconstitucional, aseguró el Lic. José Luis Molina Magaña.

El presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California A.C. (Fedabo) comentó que el poder ejecutivo presentó al Congreso local una reforma constitucional al poder judicial, al que buscan darle otra tónica.

"Quieren modificar al Tribunal Superior de Justicia que, en lugar de que sea una sala colegiada, que sea sala unitaria, que haya jueces de apelación, tribunales unitarios, desaparecer al Consejo de la Judicatura, cuando todo esto no es facultad del gobierno del estado", indicó el dirigente.

Molina Magaña expuso que cada poder es autónomo, por lo que el poder ejecutivo no tiene facultades para reformar al judicial, lo cual se establece en el Artículo 28 Constitucional, fracción tercera.

"Dicho artículo autoriza únicamente al poder judicial a realizar las modificaciones a sus ordenamientos para la administración de justicia", mencionó el abogado.

Detalló que en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales están por aprobar dicha reforma para luego enviarla al pleno del Congreso y que sea votada.

"De ahí que vamos a apoyar al 100% al poder judicial para que quienes tienen el interés legítimo de interponer una acción de inconstitucionalidad, lo hagan", destacó el presidente de la Fedabo.

Resaltó que el personal adscrito al poder judicial debería aprovechar para exigir que se les designe un presupuesto específico para operar, ya que tienen 18 años sin crecimiento de personal ni de infraestructura.

Molina Magaña aseguró que se tienen grandes rezagos por falta de jueces y de instalaciones adecuadas, incluso por eso no han podido abrir ante la contingencia, ya que se trata de espacios muy pequeños.

"Y esto es porque al Ejecutivo no le interesa fortalecer al poder judicial. El poder ejecutivo lo ningunea, porque saben que dependen de los recursos que reciben", criticó.

Por último, el Lic. José Luis Molina manifestó que el gremio de abogados lo que busca es que prevalezca el estado de derecho, ya que "somos una sociedad regida por una Constitución Política que es la que nos dice qué puedes hacer y qué no, y la autoridad está obligada a cumplir la ley", finalizó.



