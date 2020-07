Recaudará Club de Leones lentes para reuso

Ante la importancia que representa para la comunidad que requiere de lentes, el que puedan contar con una mejor visión el Club de Leones Tecate A. C. llevaran a cabo la recaudación de lentes que la comunidad tenga en sus hogares y que ya no tengan uso, por lo que los sitios para llevarlos, serán en varias colonias de la comunidad, sobre todo en las farmacias Gi, así como en otros centros de acopio con la finalidad de llevar a cabo la reparación de los mismos que estos puedan quedar debidamente habilitados para quienes los requieran, motivo del porque se está invitado a la comunidad en general para que aquellos lentes que ya no usen, se los puedan entregar en donativo, ya que se contempla rehabilitarlos y entregarlos a quien verdaderamente tienen necesidad de ellos.

Esto fue dado a conocer por la presidenta del Club de Leones Tecate A. C. Diana Margarita Vázquez Ortega, quien dijo que de acuerdo a los programas de lo que venía siéndola Operación Vista que llevan a cabo los Leones de Calimesa, California, quienes en esta ocasión debido a la pandemia que vivimos por el coronavirus no se llevara a cabo, motivo del porque se está invitando a la comunidad en general, quienes tengan lentes que ya no use, con la finalidad de que se los donen y estos sean reparados para ser entregados a quienes verdaderamente los requieran y más que nada, que puedan solucionar el problema de su visión, motivo Dell porque se espera una aceptación y más que nada, el que puedan recabarse una buena cantidad de lentes.

Cabe hacer mención que de manera oportuna, después de que concluya esta campaña de recolección De lentes, se estará notificando a la ciudadanía la fecha en que se estarán entregando, con la finalidad de que puedan diese cita en el sitio que se les indique y de esta forma, resulten beneficiados con estos programas de la Vista Primero, además, hay que recordar el lema de los Leones que dice: Nosotros Servimos, motivo del porque se espera la participación de la comunidad que tengan interés en ser partícipes en dichos programas