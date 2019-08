Realizó Gobierno del Estado reunión estatal de salud reproductiva del hombre

Sobre el componente vasectomía sin bisturí

NSENADA, B. C.- Miércoles 28 de agosto 2019.- Con la finalidad de brindar información al personal operativo sobre la situación actual del componente de Vasectomía sin Bisturí en el Estado, así como los logros que se han realizado, el Gobierno del Estado que encabeza el Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Salud y del Departamento de Salud Reproductiva, llevó a cabo los días 27 y 28 de agosto, la Reunión Estatal de Salud Reproductiva del Hombre.

Al respecto, el Secretario de Salud en el Estado, Caleb Cienfuegos Rascón, por conducto del Jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, José Antonio García Rivera, resaltó que esta reunión se realizó con el objetivo de capacitar al personal en el reforzamiento de acciones ante una paternidad satisfecha, a través de un método permanente de control de la natalidad para el hombre, que consiste en la sección y ligadura de los conductos deferentes, siendo un método seguro y efectivo, adoptado por la Secretaría de Salud Federal en el Programa de Planificación Familiar.

Señaló que algunas de las ventajas que tiene este procedimiento es que no requiere hospitalización ni estudios preoperatorios, no provoca ningún efecto a largo plazo, ni afecta el comportamiento sexual del hombre. Además, de ser fino, rápido y que no ocasiona molestias.

Detalló que en este curso también se contó con la Certificación de Médicos Vasectomizadores en todo el Estado, avalados por la Secretaría de Salud Federal, a través del Líder Federal del Componente de Vasectomías sin Bisturí del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, José Antonio Castro Gorduño, quienes participarán en la Mega Jornada de Vasectomía sin Bisturí el día 29 de agosto en CAAPS Ruiz y 14.

Los temas que se expusieron en este curso de actualización fueron: Panorama actual de la Vasectomía sin Bisturí en México, Salud Sexual y Reproductiva del hombre en el mundo, Perspectiva de la Planificación Familiar para el hombre e Identidad de género y violencia, por mencionar algunos.

Por lo anterior, García Rivera hace una extensa invitación a la población masculina que requieran más información sobre este procedimiento, para que acudan con su Seguro Popular al Hospital General de Ensenada, con Filiberto Guzmán, así como al Centro de Salud Popular II, con Leonel Ruiz, sin necesidad de tener su Seguro Popular, quienes resolverán todas sus dudas ante este proceso.