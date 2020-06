Realizarán obras de infraestructura en Tijuana

Gracias a la lucha de los antorchistas llegan obras a colonias populares.

La dirigente del Movimiento Antorchista en Tijuana, Verónica Armenta Bojórquez, se reunió con el Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana para tratar asuntos relacionados con las pavimentaciones, alumbrados públicos y la red de drenaje en las colonias como Unión Antorchista, Girasoles, Alcón Altiplano Quinta sección.

Al respecto la representante Verónica Armenta, habló de la importancia de la realización de las obras para estas colonias que se encuentran en el abandono, ya que los gobiernos anteriores no hicieron nada para mejorar las calidad de vida de las familias que viven en estas colonias, "Antorcha se propuso realizar estas obras ya que las colonias que estoy mencionando se encuentran en condiciones muy deplorables, hemos dicho que el Ayuntamiento es el responsable de crear estas obras para mejorar la calidad de las familias que muchas no tienen ni agua potable, Antorcha se propuso seguir trabajando como lo ha hecho en estos 46 años para seguir transformando las condiciones de vida no solo de los Baja Californianos sino de todos los mexicanos que aspiramos a una vida más justa, digna y necesaria.

Los resultados de la reunión fueron que se realizarán la red de drenaje de la colonia Girasoles, la electrificación en la colonia Polígono seis, la pavimentación de Altiplano Quinta sección, al igual que la reconstrucción de la entrada de la colonia Villas del Prado que serán obras que se realizarán durante este año.

Armenta Bojórquez hizo un llamado a los antorchistas a seguir luchando, trabajando y exigiendo de manera organizada a los gobernadores para que así puedan cumplir con las peticiones del pueblo trabajador.