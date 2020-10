Realizan vasectomías sin bisturí en centros de salud

Procedimiento rápido y sencillo de planificación familiar para hombres con paternidad satisfecha

TIJUANA, BC., a 13 de octubre de 2020.- La Secretaría de Salud de Baja California, invita a los hombres con paternidad satisfecha, para que aprovechen el servicio gratuito de vasectomía sin bisturí, en los Centros de Salud de la región.

La Jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud, Dra. Remedios Lozada Romero, explicó que la vasectomía es un procedimiento fino, sencillo y efectivo de planificación familiar, que cierra los conductos por donde pasan los espermatozoides y que pertenece al grupo de los métodos anticonceptivos definitivos, ideal para las parejas que estén satisfechas con el número de hijos que tienen.

Todos los interesados pueden comunicarse para registrar su cita al 664 6358679, 664 9697035 y 664 6850288 ext 2128, de lunes a viernes de 8:00 am a 2:30 pm, a fin de canalizarlos a los Centros de Salud de las colonias Reacomodo Sánchez Taboada, Rubí, Flores Magón e Insurgentes

En este sentido, la funcionaria mencionó que los requisitos son muy sencillos, deben llegar a las 7:00 horas, acompañado de un familiar, con un desayuno ligero (solo jugo y fruta), con short de licra o bóxers ajustados y depilada el área testicular.

Señaló que entre las ventajas del procedimiento es que no requiere hospitalización, ni estudios preoperatorios, se usa anestesia local, no ocasiona molestias, no afecta el comportamiento sexual del hombre, ni provoca efectos a largo plazo.

"Sólo requiere 48 horas de reposo después de practicado el procedimiento, después de ello el paciente puede realizar su trabajo si este no requiere de esfuerzo físico, a los cinco días reanudar las relaciones sexuales y a los 15, practicar su deporte favorito", apuntó la Dr. Remedios Lozada.

Cabe destacar que la vasectomía se realiza en México desde 1989 y formalmente en 1993 como Programa Nacional de Vasectomías sin Bisturí de la Secretaría de Salud, para otorgar el servicio a la población.