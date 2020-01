Reafirma Gobernador Jaime Bonilla su compromiso de difundir acciones del "Gobierno en Marcha"

Este fin de semana, encabezará la Jornada por la Paz que el "Gobierno en Marcha" realizará en la colonia Mariano Matamoros-Centro

Tijuana, B.C, 23 enero 2020.- El Gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, reiteró su compromiso de informar al pueblo de Baja California sobre las acciones que este "Gobierno en Marcha" lleva a cabo en beneficio de los ciudadanos; y advirtió que no se dejará intimidar ante ningún señalamiento.

Lo comentó en la acostumbrada videotransmisión al terminar la Mesa de Seguridad, cuando se refirió al hecho de haber recibido una notificación relacionada al recurso interpuesto en su contra ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), por una supuesta violación al artículo 49 de la Constitución Local.

El jefe del Ejecutivo estatal señaló que el argumento del PRD "...radica en que los informes mensuales que se transmiten en redes sociales, son actos anticipados de campaña. En primer lugar, no son tiempos electorales, no busco reelegirme en el gobierno y no estamos haciendo campañas anticipadas, sólo buscamos el beneficio de la comunidad", enfatizó contundente.

Expresó que, en estos momentos, dicho partido político nunca se ha preocupado por el bienestar de las personas, y ahora se han colgado de supuestas causas sociales, como el caso de las familias afectadas por la falla geológica del fraccionamiento Sánchez Taboada Primera Sección, tratando de persuadirlas para que no se incorporen en los programas para la demolición de sus viviendas y ofrecerles una solución a sus problemas.

El gobernador Bonilla Valdez agregó que "estos partidos buscan fomentar la mentira y bloquear la verdad; si tengo que hacer un informe de actividades de gobierno semanal, lo haré, y les anuncio desde ahora que el próximo 1 de febrero presentaré un resumen de los compromisos con el pueblo de Baja California, aunque a muchos les duela".

En este sentido, el Delegado Único Federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, informó de la reunión que sostendría (la tarde de este jueves 23 de enero) con los vecinos del fraccionamiento Sánchez Taboada, para ultimar detalles en torno a los programas de demolición de casas dañadas por los deslizamientos de tierra debido a una antigua falla geológica.

El funcionario federal exhortó a esta comunidad a no poner en riesgo su vida y la de sus familias al negarse a evacuar sus hogares situados en zona vulnerable; y que "...este gobierno, que encabeza el gobernador Jaime Bonilla Valdez, busca de una manera solidaria y generosa, soluciones dignas a las demandas de las y los bajacalifornianos...".

A su vez, el secretario Técnico de las Mesas de Seguridad, Isaías Bertín Sandoval, durante su participación en la videoconferencia mañanera, comentó sobre las agresiones que sufrieron elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), por parte de delincuentes, cuando se encontraban junto a un puesto de "hot dogs" en el bulevar Presidente Díaz Ordaz, en la Delegación Municipal La Mesa; se abrieron las carpetas de investigación correspondientes y se cuenta con personas detenidas por estos lamentables hechos.

Sobre los alcances de las "Jornadas por la Paz", que de manera exitosa se han implementado en el actual gobierno estatal, mencionó que mañana viernes 24 de enero se sostendrá una reunión con los vecinos de la colonia Oaxaca, en el Valle de Mexicali, para dar seguimiento puntual a las peticiones; de igual forma, invitó a los colonos del fraccionamiento Mariano Matamoros Centro, en la Zona Este de Tijuana, para que este fin de semana (sábado 25 de enero en curso) reciban los servicios de las dependencias del "Gobierno en Marcha" a través de esta estrategia.