Pugna entre Jaime Bonilla y González Cruz afecta a ciudadanos: Gibrán Ramírez

El aspirante a la dirigencia nacional de MORENA visitó está ciudad fronteriza como parte de su campaña

La pugna entre el gobernador Jaime Bonilla y el alcalde de Tijuana, Arturo González, perjudica a los tijuanenses porque el daño al partido es mínimo, aseguró Gibrán Ramírez Reyes, aspirante a la dirigencia nacional de MORENA.

En su visita a Tijuana, con motivo del cierre de campaña, Gibrán Ramírez añadió:

"Jaime Bonilla puede estar jugando a instaurar el estado de derecho con cada reglamento que se le antoja y clausurar la ciudad de Tijuana por completo, pero todos saben que lo que está buscando es afectar al alcalde, y no establecer ese estado de derecho".

En su mensaje ante medios de comunicación, el joven aspirante indicó:

¿Cómo va a ser recordado el gobernador Bonilla después de su mini gubernatura? ¿Cuál va a ser su legado? Hay mucho más Morena que el gobernador Bonilla.

Asimismo, hizo un llamado al gobernador Jaime Bonilla: "Lo llamo a reconsiderar; no es solo la imagen del partido a la que daña, sino a muchos tijuanenses y bajacalifornianos que se quedan en medio de lo que quiere ser un pleito por el poder, y digo quiere ser porque no he visto que el alcalde responda en el mismo tono a la pugna".

Ramírez Reyes puntualizó que la parálisis no se va a resolver con trampas ni con legitimidades antiguas reclamadas.

"La única forma de salir de la parálisis en Baja California y en otros estados es renovar los Comités Ejecutivos Estatales en su presidencia y secretaría general. Esa será mi primera acción como dirigente de Morena", enfatizó.