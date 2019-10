Provino y gobiernos pasados olvidaron a la Ruta del Vino

ENSENADA, BC 24 DE OCTUBRE DE 2019.- Desde la tarde de este jueves en el Valle de Guadalupe, el corazón de la Ruta del Vino, se han extendido diversos incendios en pastizales que amenazan a las vinícolas productoras de vid y aunque existe un valiente cuerpo de bomberos que ha combatido las llamas, los héroes lo han hecho con equipo sumamente escaso y el poco que hay, se encuentra obsoleto y en mal estado.

De acuerdo con los mismos productores de vino amenazados por el fuego, se han quejado que mientras los bomberos batallan por poder ayudar a rescatar sus terrenos y plantas que año con año producen la uva que le ha dado prestigio a la región, organismos "supuestamente civiles" como Provino que reporta ganancias superiores a los 130 millones de pesos anuales, o los anteriores gobiernos municipales y estatales, no han hecho nada para evitar que la Ruta del Vino se encuentre en estado de indefensión ante la eterna amenaza de los incendios en la zona, ni tampoco para promover verdaderamente la zona.

"Fernando Pérez Castro, director de Provino y quien realmente lo capitanea, Hugo D Acosta, drenan millones de pesos de ésta región tan bondadosa y no aportan nada, ni en la promoción del vino ni a la comunidad, todo el dinero es para ellos, en mismas declaraciones a medios han dicho que este año estimaron la afluencia de 120 mil personas a los eventos de la vendimia, cada uno de esos eventos salen los boletos más baratos en 800 pesos, además el vino se los regalan las casas productoras y hacer los eventos tiene un costo ínfimo, es cosa de echarle números, estamos hablando que cada vendimia provino se embolsa unos 120 o 130 millones de pesos libres de polvo y paja", denunció uno de los productores vinícolas.

Luego de esta nueva temporada de incendios, quedó en evidencia las pírricas condiciones en las que el Heroico cuerpo de bomberos hace su labor de sofocar las llamas, con bomberas con más de 50 años de antigüedad que poco pueden hacer ante el trabajo de campo que se necesita hacer en los pastizales, con escaso equipo y sin nada de apoyo, es como los "traga humo" hacen su trabajo.

"De esos 130 millones que se embolsa Provino cada año ¿no puede donar siquiera una bombera decente para los bomberos? Y qué decimos de los alcaldes que vinieron solo a exprimir a los productores y dejaron una región tirada en el abandono y con tanta falta de seguridad, lo mismo pasa con ex Secretarios de Turismo y otros, allá en el exterior se la pasan presumiendo a la ruta del vino y sus productos, pero no hace nada porque ésta región no se encuentre indefensa, ¿no se dan cuenta que si se queman las plantas ya no habrá vino?, la mayoría tenemos viñedos con décadas de antigüedad, que el fuego puede arrasar en cuestión de minutos y ahí se queda su ruta del vino", exclamó otro productor.

Hasta entrada la noche, las llamas continuaron avanzando por los pastizales amenazando los viñedos más cercanos al pie de las montañas en el Valle de Guadalupe, mientras bomberos y vecinos voluntarios combatían con lo que tenían a la mano el fuego. De acuerdo con reportes del C4, al filo de las 21:00 horas, la Carretera La Misión en su Kilómetro 64 y el entronque El Tigre a Guadalupe (uno de los pocos acceso a la zona) fueron cerrados en ambos sentidos de su circulación debido a que el fuego cruzaba ambas carreteras, dejando casi incomunicados a varios pobladores.