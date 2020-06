Protestan policías por incremento en sus labores de vigilancia

Se les incrementó de 24 horas a 48 horas laborales

TECATE. - Después de haber logrado el amparo colectivo en contra de la administración municipal, de que se les brinde el servicio médico al que por ley tienen derecho y del que ellos mismos lo están cubriendo a través de sus descuentos que les realizan cada catorcena, además, de que también de que a partir del sábado pasado, a quienes laboran en la zona rural, se les obligó, de trabajar 24 horas ahora deberán hacerlo por 48 horas laborales y 24 horas de descanso, lo que trajo consigo el que se hayan molestado motivo del porqué la mañana de este lunes, acudieron a denunciar estas que a decir de ellos mismos, son arbitrariedades del jefe policiaco, Orlando Hernández Porras, por lo que están en espera de que el Síndico Municipal Gonzalo Higuera Bojórquez, tome cartas en el asunto.

Cabe hacer mención que el pasado domingo el Director de Seguridad Ciudadana, Mayor de Infantería, Orlando Hernández Porras, convocó a una conferencia de prensa en la que confirmó los nuevos horarios en los que deberán trabajar el personal policiaco asignado en cada Delegación Municipal, que de hecho en sus acciones laborales, no han dado los resultados esperados, ya que dijo: ante cualquier situación delictiva, ellos No Escucharon Nada No Vieron Nada y no Supieron Nada, cuando en la zona rural se están cometiendo delitos de todos tipos, entre ellos destacó el robo de combustible de los ductos de PEMEX, en donde se requiere de una estructura para poder delinquir en este sentido y que está a los ojos de la comunidad.

Ante dicha situación, el personal policiaco y al ver que se les están violentando sus derechos humanos, tomaron la decisión de manera pacífica y organizada de acudir ante el Síndico Municipal, Gonzalo Higuera Bojórquez, en torno a denunciar este tipo de arbitrariedades del Jefe policiaco, Orlando Hernández Porras, acusándolo de que estas acciones son en represalia primero, por la protesta que realizaron durante las honras fúnebres de sus compañeros que fueron ejecutados el pasado 24 de mayo y segundo, por haber solicitado el apoyo de la justicia, al ampararse para que les brinden los servicios médicos, a los que tienen derecho y que no es porque ellos quieran tenerlos, sino porque se los han venido descontando de sus salarios que perciben cada catorcena, ya que desde el primero de enero carecen de ellos, además, de que también desde administraciones anteriores, han sido prácticamente el Patito Feo de la Administración Municipal en Turno.