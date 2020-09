Promueven venta de pavos para apoyar a cooperativa de jóvenes con síndrome de Down

El reto es comercializar al menos 500 pavos a nivel nacional.

Un proyecto que inició como algo familiar se ha convertido en una empresa cooperativa que da empleo a jóvenes con síndrome de Down y la cual ha emprendido un reto de vender pavos a nivel nacional.Francisco Nava, director de administración de la Granja "Huexólotl Down", indicó que se trata de una sociedad cooperativa integrada en más de 50% por personas con síndrome de down y otras capacidades, la cual se fundó en 2016.Explicó que todo surgió como una necesidad de su hijo Ángel, quien tiene condición Down, y quien al cumplir 18 años sentía la necesidad de dedicarse a una actividad productiva.De ahí nació el crear una granja de guajolotes, buscando que fuera algo rentable, por lo que se capacitaron y recibieron fondos, al punto de que se convirtió en algo mucho más grande."Le dimos forma y una estructura bien definida al proyecto, pensando en una unidad grande de producción, la cual, a su vez, daría oportunidad a otros jóvenes Down se sumarse al proyecto", apuntó.Por lo que actualmente 14 jóvenes con síndrome de Down laboran en esta cooperativa, la cual ha tenido crecimientos importantes al comercializar pavo y aves de postura.En 2018 reportaron un total de 800 mil unidades, mientras que para 2019 incrementaron a millón 300 mil, sin embargo, para este 2020 se han propuesto un reto de ventas a nivel nacional."Es así que la granja ofrece la posibilidad a las familias de apartar su pavo para la cena de Día de Acción de Gracias, Navidad o Año Nuevo, con tan solo 300 pesos, esto, siempre y cuando lo hagan en el mes de septiembre del presente año", comentó.Al respecto, Gabriela Mendoza González, fundadora y creadora del concepto de la Granja "Huexólotl Down", explicó que para hacer el apartado de su pavo debe ingresar a la página https://www.facebook.com/PavoD own/ , donde pueden encontrar los detalles."La expectativa es conseguir el apartado de al menos 500 pavos en este primer reto y entregarlos al interior del país entre el 13 y el 22 de diciembre", subrayó.Con lo recabado, dijo, se podrá beneficiar a los jóvenes Down para asistir a un campamento denominado Los Dinamos.La granja "Huexólotl Down", ubicada en la delegación Magdalena Contreras de la Ciudad de México, se ha convetido en una empresa que ayuda a que sus trabajadores tengan una vida digna, un desarrollo personal y que sean independientes económicamente."Buscamos ser una granja líder e innovadora en la producción, distribución y venta de carne de pavo, creando fuentes de empleo para los jóvenes y adultos con Síndrome de Down", finalizó la directiva.