Promueve Secretaría de Economía acuerdos en favor de la pesca en alto Golfo de California

Mediante una videoconferencia se representantes de ONG´s desde distintos puntos del país y un líder de pescadores de San Felipe.

ENSENADA, B.C.- Para ofrecer oportunidades emergentes a pescadores del Alto Golfo de California, el Secretario de Economía Sustentable y Turismo (SEST), Mario Escobedo Carignan, encabezó una reunión interinstitucional en la que participaron a distancia organizaciones no gubernamentales y un líder pesquero de San Felipe.



Acompañado de Celina Domínguez García, Subsecretaria de Pesca y Acuacultura, el Secretario del ramo en el Estado, manifestó que es urgente encontrar la forma de responder a las necesidades de quienes esperan respuestas desde hace muchos años.



Reconoció que todos conocen el diagnóstico del tráfico de especies y sustancias prohibidas, la falta de ordenamiento, el embargo de Estados Unidos y las prohibiciones mexicanas para proteger a especies en peligro de extinción.



"Sin embargo, ya es tiempo de buscar soluciones, y el Gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez está dispuesto a asumir la responsabilidad de participar en las acciones más efectivas", expresó Escobedo Carignan.



El Secretario de Economía recordó que, dentro de las medidas tomadas por el Gobierno del Estado, destaca la iniciativa de reformar el Código Penal Federal, para endurecer las sanciones a la pesca furtiva.



Asimismo, insistió en la reiterada petición al Gobierno Federal, para que se concedan facultades y atribuciones de inspección y vigilancia al Estado.



Escobedo Carignan se comprometió a sostener reuniones de trabajo con las organizaciones pesqueras del Alto Golfo, para analizar en particular cuáles son sus requerimientos.



Para los pecadores formales es alarmante que no haya alternativas de corto plazo para la práctica de su actividad, por lo que los presentes decidieron apresurar medidas para promover pesca de fomento, apoyos sociales y acciones jurídicas nacionales e internacionales.



En la reunión estuvieron Pedro Sierra Rodríguez, Director General Adjunto del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA); Ricardo Dueñas Escalante, representante de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), además de representantes de las fuerzas armadas.



Asimismo, en videoconferencia participaron Valeria Towns, de la Organización "Museo de la Ballena"; Rafael Ortiz y Héctor Licón de EDF México; y Ramón Franco Díaz, Presidente de la Federación de Pescadores "Andrés Rubio Castro", de San Felipe.

loading...

MÁS SOBRE Estatal