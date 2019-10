Presidenta de DIF BC realiza evento en beneficio de las interinas del cereso de Tijuana

Impulso a la campaña #QuiéreteTócate, para fomentar la detección oportuna del cáncer de mama

TIJUANA, B.C.- Evitar que las mujeres bajacalifornianas sean víctimas de una enfermedad como el cáncer de mama ha sido una de las directrices en materia de salud que impulsa la Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, en este sentido, la Presidenta de DIF Baja California, señora Brenda Ruacho de Vega, visitó a las internas del Centro de Reinserción Social de Tijuana (CERESO) con el fin de invitarlas a cuidar su salud a través de la campaña #QuiéreteTócate.

"Les reafirmo que no están solas, cuentan con nosotros para superar este momento por el que pasan, nunca pierdan la fe, crean siempre en sus sueños. Estoy convencida de que una vez que cumplan con su sentencia, se reincorporarán a la sociedad", afirmó la señora Brenda Ruacho de Vega.

Durante su visita recordó que han sido 6 años que de manera consecutiva ha acudido a los CERESOS de Tijuana, Mexicali y Ensenada para apoyar a las mujeres a través de la campaña #QuiéreteTócate, ya que el objetivo ha sido que ninguna mujer bajacaliforniana viva las consecuencias del cáncer de mama. Por ello es importante el trabajo preventivo que realiza el sector salud y los distintos Organismos de la Sociedad Civil (OSC) del Estado.

"A lo largo de este tiempo, he sido testigo de una infinidad de historias de mujeres guerreras, que luchan con todas sus fuerzas ante este cáncer que no solamente las afecta a ellas, sino a su familia y seres queridos. Mi reconocimiento, admiración y solidaridad para cada una de ustedes que han vivido o viven esta enfermedad y no se han dado por vencidas" mencionó.

La Presidenta de DIF Baja California aprovechó la ocasión para agradecer a todo el personal de la Secretaria de Seguridad Pública, por la preocupación que siempre han mostrado para ayudarles a las mujeres recluidas en su proceso de reintegración.

De igual forma, esta dependencia le realizó a ella un reconocimiento por el trabajo que la señora Ruacho de Vega emprendió en estos 6 años para llevar diversas actividades que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de quien más lo necesita.

Indicó que está a disposición de la ciudadanía el número telefónico gratuito 01 800 2 CANCER (01 800 222-62-37), por medio del cual se puede solicitar cita para la realización de mastografía y de Papanicolaou, además de que se informa a las usuarias sobre los resultados de los exámenes y citas de seguimiento.

Destacó que actualmente existe una interna sobreviviente de cáncer de mama, quien está recibiendo el tratamiento médico necesario; de igual forma, existe otro caso donde se acaba de detectar este padecimiento, por lo que ya se inició el proceso correspondiente para apoyarla.

Cabe hacer mención que en esta administración las internas de los diversos penales de la entidad han recibido el apoyo constante de la señora Ruacho de Vega y de las diversas dependencias de Gobierno del Estado, tal es el caso de la campaña #QuiéreteTócate; pláticas de valores a través de Escuela para Padres; así como diversos servicios encaminados siempre a su reintegración con la sociedad.

En esta visita al CERESO de Tijuana, la Presidenta de DIF Baja California, señora Brenda Ruacho de Vega, también estuvo acompañada por el Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, David Limón Grijalva; el Director del CERESO de Tijuana, César Ramírez Acevedo y David Gutiérrez Reyes "El Perro", representante de la Radiodifusora "La Caliente 95.3".