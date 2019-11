Presentan Sembrando Vida en Sinaloa

Beneficiará a los más pobres al llegar a donde ningún otro programa había operado: María Luisa Albores González

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, presentó en Sinaloa el Programa Sembrando Vida, que el próximo año comenzará a operar en la entidad en una superficie de 25 mil hectáreas y beneficiará a 10 mil familias campesinas.



Informó que el Programa contará con una estructura de 10 facilitadores y 100 técnicos sociales y productivos que apoyarán a las comunidades y tendrán a su cargo a mil 200 becarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que instrumenta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.



Ante el gobernador de la entidad, Quirino Ordaz Coppel subrayó que el Programa Sembrando Vida llegará a lugares en donde nunca antes se había implementado un programa de política social.



"Este es un programa único en el mundo. Estamos recuperando el planeta, el país, recuperando la patria y también estamos recuperando la esperanza de la gente más marginada que no había sido vista. Hablo de las campesinas y campesinos, que tal vez están muy olvidados porque están muy lejanos, están en las sierras, en los manglares, en los pantanos. Ahí estamos llegando, a lugares que nunca había llegado ningún programa de política social".



Acompañada del subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, María Luisa Albores explicó que con esta estrategia del Gobierno de México se trabaja para reducir la pobreza.



"Sembrando Vida nace con el objetivo de aminorar la pobreza rural y evitar la degradación ambiental. Es un programa que, a diferencia de otros, se encamina y va directo al sujeto social. Se visita directamente a la asamblea ejidal , comunal o de la localidad para que podamos hacer justicia y, juntos otra vez, regenerar el tejido social", destacó.



En el acto al que también asistieron el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y el delegado José Jaime Montes Salas, Albores González resaltó la importancia de trabajar con la gente del campo y la familia rural.



"Nos interesa trabajar con la gente del campo porque todavía tiene reserva de valores morales y culturales que nos ha demostrado que ha tenido una resistencia, y han sido eficientes y eficaces. Han sido las guardianas y guardianes socio ambientales, y la mayor parte de las reservas protegidas también están vinculadas a campesinas y campesinos, quienes siguen cuidando ese espacio de vida", expresó.



Expuso que hay tres metas del Programa Sembrando Vida: regenerar el tejido social comunitario, regenerar la tierra y fortalecer la economía social y solidaria.



Detalló que entre 2019 y 2020 se generarán 410 mil empleos directos para campesinas y campesinos, quienes recibirán 5 mil pesos mensuales, de los cuales 500 serán destinados al ahorro, y con ello se va a contener la migración de la gente de las zonas rurales. Además de que se fortalecerán algunas cadenas de valor para lograr la autosuficiencia alimentaria.



El gobernador Quirino Ordaz Coppel, coincidió en la importancia que tiene el Programa Sembrando Vida, principalmente porque "ayuda mucho a la población que más lo necesita" y el apoyo del mismo va directamente al bolsillo de la gente, lo cual marca una diferencia entre no tener y contar con cinco mil pesos mensuales que se entregan, y con ello se va a generar estabilidad.



"El Programa ayuda al bolsillo de la gente, que ahorita quizá muchos no tienen trabajo, otros se dedican a actividades ilícitas seguramente irregulares, no sabemos. Pero todo eso viene por falta de oportunidades y este programa lo que viene a resolver es dar oportunidades y marcar la diferencia entre no tener nada a tener".



Por su parte, el subsecretario Javier May dijo que con el Programa Sembrando Vida en Sinaloa se generarán 10 mil empleos para comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios en 25 mil hectáreas y se comenzará a fortalecer la economía de abajo hacia arriba.



Informó que el Programa llegará a implementarse en un millón 25 mil hectáreas en dos años, para lo cual se requieren mil 100 millones de plantas, que se producirán en el país. "No hay quien produzca esa cantidad, y necesitamos hacer sinergia con gobiernos municipales y estatales para poder alcanzar esas metas.

