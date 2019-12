Presentan "Programa de Eficiencia Energética y Acciones en Instituciones Municipales Sustentables"

Será implementado en instituciones municipales para reducir los impactos negativos en el medio ambiente

Tijuana, Baja California, 27 de diciembre de 2019.- Dando continuidad a las actividades del Plan de 100 días en materia de desarrollo y movilidad, el pasado 26 de diciembre la dirección de Protección al Ambiente presentó ante personal de diversos cargos del XXIII Ayuntamiento el "Programa de Eficiencia Energética y Acciones en Instituciones Municipales Sustentables".



Al inicio de la administración, el presidente municipal, Arturo González Cruz, instruyó a los servidores públicos a trabajar por y para Tijuana, buscando alternativas e iniciativas que mejoren la calidad de vida de todos y el tema del cuidado ambiental es una de las temáticas más apremiantes, dijo Verónica Judith Corona González, directora de Protección al Ambiente.

"El propósito de este programa es hacer un cambio positivo en la conducta y hábitos de todos, iniciando en las dependencias municipales para después reproducir estas actividades en casa, siendo voceros dentro y fuera de la institución donde trabajan", abundó.

Durante la reunión con los trabajadores del Ayuntamiento se explicó que la sustentabilidad es un proceso que tiene por objetivo encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales, por lo que es necesario implementar actividades para reducir considerablemente los impactos negativos al ambiente y tener un sistema de generación mínima de residuos.

"Para garantizar que estas prácticas tengan éxito y logren un cambio real es imprescindible que los trabajadores y trabajadoras colaboremos y nos impliquemos, ya que conocemos de primera mano las actividades desarrolladas en nuestros centros de trabajo", expuso la jefa de Proyectos y Educación Ambiental, Kathya Espinosa Angulo.

Explicó que el plan de ahorro energético y sustentable para las dependencias municipales está basado en el Plan de Acción Interno para Operaciones Sustentables que ya dio inicio en las instalaciones del Instituto Metropolitano de Planeación (Implan).

Hasta el momento las metas internas planteadas por la DPA son logar un uso eficiente del papel e impresión responsable, cocina sustentable (usar utensilios reusables, recolectar residuos orgánicos, entre otros), uso eficiente del agua, minimización y manejo integral de residuos, compra de productos con menor impacto ambiental, uso de energía eficiente y transporte sustentable.

Aseguró que comenzar con estas actividades para concientizar a la población sobre la utilización prudente de los recursos naturales podrá garantizar la existencia de las generaciones futuras.

La dirección de Protección al Ambiente exhortó a los presentes a plantear acciones inmediatas como no permitir la compra ni el desecho de ningún tipo de envase desechable, imprimir un documento cuando sea necesario una firma o sello físico, apagar las luces cuando no se necesiten, usar platos, vasos, y utensilios que no sean desechables, entre otros.