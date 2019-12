Presentan denuncia contra Mario Escobedo en la SFP

TIJUANA.- Una denuncia ciudadana ante la Secretaria de la Función Publica, fue presentada en contra de Mario Escobedo Carignan, Secretario de Economía de Baja California, y otros ex funcionarios de primer nivel por presuntamente recibir "moches" de la empresa gasera "Blue Propane".

En la denuncia presentada se incluye al ex Oficial Mayor, Jesús Núñez, la ex Secretaria de Bienestar, Cynthia Gisell García Soberanes, y Rubén Roa Dueñas sub secretario de Desarrollo Económico por recibir presuntos actos de corrupción.

En la misma se solicita que se investigue a Mario Escobedo Carignan y dichos funcionarios porque, según versiones informativas, recibieron apoyos económicos de los dueños de "Blue Propane", a cambio de favores en la Dirección de Protección al Ambiente la cual depende de Economía.

Según la denuncia que hizo Rosendo Colorado García, ex funcionario estatal, los empresarios gaseros dieron dinero en efectivo y una camioneta de lujo al secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, a Cynthia Gissel García y a los funcionarios de Economía Estatal.

Al respecto, Mario Escobedo Carignan, titular de la secretaria de economía sustentable y turismo, dijo estar dispuesto a comparecer para aclarar el tema.

Asimismo, Rubén Roa, señaló que el asunto en el que se le incrimina, no tiene nada que ver, por lo que está dispuesto a comparecer.