Presentan a Francisco Javier Arellano Ortiz como nuevo Director de Seguridad Pública Municipal

En el gobierno de Araceli Brown

Playas de Rosarito, B. C., Acompañado por la Presidente Municipal de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, el Director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Javier Arellano Ortiz, presentó su plan de trabajo ante medios de comunicación, el cual se basa en ser una Policía de Proximidad y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Durante la rueda de prensa la Primer Edil, destacó la amplia trayectoria de Arellano Ortiz, así como su indudable integridad y profesionalismo en todos los cargos que ha desempeñado; su ideología de ponderar el bienestar de la ciudadanía, así como dignificar a la corporación policiaca.

"Me he reunido con la corporación, y les he instruido para que sean una policía fraterna, un cuerpo policial que genere confianza en la gente; pero también he revisado personalmente que las instalaciones de las diversas comandancias se encuentran en un estado deteriorado y eso los desmotiva a servir con orgullo a la ciudadanía, es por ello que desde el primer día de actividades nos hemos dado a la tarea de dignificar a la corporación, sus instalaciones y su equipo de trabajo", destacó Brown Figueredo.

Por su parte, el Director de Seguridad Pública Municipal, afirmó que el cambio en la corporación se debe haber comenzado a distinguir desde el día primero de octubre; ya que quedaron prohibidos toda aquella insignia, prenda de vestir, o aditamento que no esté autorizado por el Reglamento en su uniforme de trabajo; principalmente los cubre caras en los filtros preventivos que se lleguen a implementar, con el afán de que el ciudadano vea el rostro del oficial que protege a la ciudadanía.

"Vamos a acatar la instrucción de nuestra Presidente Municipal, ya hemos implementado recorridos en las colonias, con lo cual vamos a generar una mayor confianza con las personas; ya hemos tomado las medidas necesarias para que los elementos se sientan atendidos también; asimismo, nuestro enfoque principal es erradicar el robo a comercio, cristalazos, robo de autos, entro muchos otros que son los que más afectan a la ciudadanía y para lo cual desde el día de ayer ya fijamos nuestra estrategia", expresó Arellano Díaz.

Por último, la Presidente Municipal, hizo un recordatorio a los Medios de Comunicación sobre la conmemoración del 51 aniversario del Movimiento Estudiantil del 2 de octubre de 1968, en el cual la opresión y la intolerancia de un gobierno alejado del pueblo, culminó con la matanza de Tlatelolco en Ciudad de México, afirmando que acciones como estas no pueden, no deben volver a ocurrir.