Presentación del cuaderno de literatura alquimia Universo en las Palabras

Playas de Rosarito, Baja Cfa., En la Explanada del plantel Cecyte Rosarito la comunidad estudiantil autoridades del plantel docentes y padres de familia se dieron cita ser testigos de la presentación oficial del cuaderno de literatura titulado "Universo en las palabras", construido por 11 estudiantes de Primero "A" quinto semestre a cargo de la maestra Consuelo Guadalupe Bojórquez y la dirección del escritor y poeta Tijuanense, Adolfo Morales Moncada.

El coordinador académico del plantel Valdemar Solorio dio menaje de bienvenida, Adolfo Morales Moncada expuso los motivos referentes a la elaboración y proceso de trabajo del cuaderno de literatura, la maestra Consuelo Guadalupe Bojórquez presento oficialmente a los 11 estudiantes y las obras de los mismos.

Las alumnas Azeneth Rojas, Wendy Fonseca y Luz Sánchez leen sus obras al público, en la modalidad de poema, cuento y narrativa, el público asistente tuvo la oportunidad de adquirir el cuaderno y poder ir dando lectura junto con los ponentes, el mismo coordinador Solorio dio las palabras de despedida y clausura el evento, pero antes agradeció a Adolfo Morales Moncada su colaboración y a los padres de familia su asistencia y apoyo, y motivando a los estudiantes para continuar en el próximo club de escritura del semestre 2020-2021.

El siguiente texto lo que escribió la maestra Bojórquez en la página número 7 del cuaderno, para presentar a sus estudiantes.

Alumnos...

El caminar se va construyendo con acciones que después serán recuerdos, momentos que serán alicientes en la memoria selectiva que proporcione semblanzas de lo vivido, para que con ello se forjen aprendizajes. La vida es caminar, seguir, reconstruir, aprender y nunca desistir.

Las locuras más insensatas las he descubierto de ustedes, locuras que van alimentando la credibilidad y la confianza que se deposita en cada mirada, gesto, comentario, reconocimiento y satisfacción de ser su maestra. Las locuras dejan de ser tal, cuando se convierten en realidades de éxito. Divino es, cuando nos llenamos de locuras.

Son lo que deciden ser y otras tantas veces, terminan convirtiéndose en lo que no creían llegar a serlo. Hoy no sólo son mis estudiantes, dejaron de ser el rastro sombrío de un aula, la sonrisa de un saludo o uno más de todos, hoy lo digo con el alma colmada en admiración, son escritores.

Jóvenes con un constructo que comienza a dejar raíces eternas, con el futuro y el presente en juego, con las manos repletas de posibilidades y realidades, que hoy son orgullo, ejemplo y motivación para tantos. Nos bastó encontrarnos en el momento justo con la persona correcta, Adolfo Morales nos mostró el camino y comenzamos a caminar, no nos detengamos ahora.

No, ustedes no padecen una enfermedad llamada adolescencia que se curará con los años, no son un experimento social, ni una matrícula escolar, hoy todos sabrán su nombre y su apellido, sabrán que tienen ideas, un corazón palpitante, pensamientos, emociones y talento.

Sigan siendo el precedente de una realidad, no dejen de creer y asegurarse de confiar infinitamente en ustedes.

Gracias por la lección...lo mejor está por venir.