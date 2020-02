Preparados para salvar vidas

Entrenan en el CREA

TIJUANA- Tijuana es uno de los 1,200 municipios del país que cuenta con frente de playa, lo que además de un privilegio implica la responsabilidad de resguardar las vidas de los usuarios que se dan cita a la zona costa de la ciudad, misma que recae en la División de Rescate Acuático de la Dirección de Bomberos Tijuana. Para asegurar la disminución de los potenciales riesgos que podrían correr los visitantes de Playas de Tijuana, Bomberos Tijuana realiza convocatorias periódicamente para formar parte de la Academia de Salvavidas de mar abierto, misma que es coordinada por Isidro Torres y que lleva a cabo sus entrenamientos en la Unidad Deportiva CREA. "Formamos civiles que apenas tienen noción como salvavidas sobre lo que es el trabajo del salvavidas y es una capacitación constante aquí de entrenamientos, lunes, miércoles y viernes", comentó Torres en entrevista para EL MEXICANO. El también Jefe de Salvavidas del Heroico Cuerpo de Bomberos, quien cuenta con una experiencia de haber tenido a su cargo a 13 generaciones de la Academia, abundó en la rutina que llevan a cabo los cadetes que buscan aprender a salvar vidas. Salvavidas. "Como entrenamos es: lunes, miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche nosotros corremos, hacemos una actividad física de correr alrededor de 40 minutos, hacemos unos circuitos de crossfit y después entramos a natación", indicó el coordinador de la Academia de Torres añadió, "si te empiezo ya a hablar en kilómetros, estamos corriendo entre tres y cinco kilómetros en los primeros entrenamientos, de crossfit andamos como en media hora y de natación de inicio andan nadando como dos kilómetros". Los requisitos Será el próximo 1 de marzo cuando la Academia de Salvavidas recibirá a un grupo de personas nuevas interesadas en aprender los conocimientos que les ayudarán a resguardar la seguridad de los visitantes de Playas de Tijuana. salvavidas para entrar a la academia", refirió Isidro Torres. "Uno de los requisitos es que tengas esa actitud de servicio, que seas mayor de 17 años y que sepas nadar aunque sea lo mínimo. Simplemente que tengas el interés de terminar las pruebas depara entrar a la academia", refirió Isidro Torres. La junta informativa para unirse a la Academia de Salvavidas de mar abierto tendrá lugar el próximo domingo a las 19:00 horas en la Estación 10 de Bomberos, ubicada en Playas de Tijuana, sin embargo será hasta el 2 de marzo cuando se llevará a cabo la evaluación en alberca. "El 1 de marzo les vamos a decir de qué se va a tratar toda la academia, los días que va a haber de entrenamiento, cómo va a ser la formación de menos a más porque mucha gente se asusta, piensa que los vamos a aventar al mar y pues no, hay una preparación primero física para poder entrar al mar", informó Torres. El encargado de la Academia de Salvavidas agregó, "la prueba de evaluación para entrar a la Academia consiste en nadar 300 metros con traje de baño, 200 metros con ropa, flotar 15 minutos y 12.5 de apnea, que viene siendo hasta la mitad de la alberca, nadar por abajo del agua. Una vez cumpliendo con esos requisitos ya son aceptados en la Academia de salvavidas". El curso Además de los entrenamientos mencionados por Isidro Torres, los cadetes que se preparan para recibirse como salvavidas de mar abierto participan en diversos talleres que les dan la habilidad de realizar un rescate en sus primeros tres meses de preparación. salvavidas. "El curso tiene muchos talleres, que es primer respondiente en primeros auxilios, damos el curso de rescate en embarcación, el curso de rescate en moto acuática y por último, que viene siendo uno de los más avanzados, es el rescate en acantilados", mencionó el jefe de Torres añadió, "en los primeros tres meses la persona ya puede hacer un rescate, ya tiene una idea de cómo funciona el mar, sus corrientes y todo porque damos la clase de oceanografía, donde se le dice prácticamente cómo funciona el mar, simplemente nunca pelear con las corrientes y siempre usarlas a favor". Para concluir Isidro Torres compartió, "una vez que terminas tu academia como salvavidas, que ya te certificas y cumples con todos los parámetros para ser salvavidas, entras como voluntario aquí con nosotros, eres parte de un grupo, nosotros le decimos parte de nuestra familia, donde ya tienes como un hobby. Tu hobby es ir a la playa, ir a hacer guardias, estar un rato ahí apoyando a la comunidad". (AMS) FOTO- CORTESÍA LUIS PEÑA Reportaje Academia Salvavidas PIE DE FOTO- La Dirección de Bomberos Tijuana emitió la convocatoria para la próxima generación de cadetes de la División de rescate acuático, misma que realiza sus entrenamientos en la Unidad Deportiva CREA. Academia de Salvavidas de mar abierto Reunión Informativa: 1 de marzo a las 19:00 horas en Estación 10 Pruebas de Alberca: 2 de marzo Inicio de clases: 4 de marzo Mayores informes: División de Rescate Acuático de Bomberos Tijuana en Facebook

Testimonios

"Lo bonito de esta profesión es que conoces a más gente y eso te ayuda en tu desarrollo, aparte que vives experiencias nuevas y pierdes miedos. Además tu conocimiento se expande más y puedes con eso ayudar a una persona"- Luis Peña, voluntario

"Desde muy niña he visto a mi papá a lo que se dedica, la verdad me gustó mucho desde un principio y más que nada quisiera aprender a salvar las vidas que hay en la playa" - Lucero Hernández, prospecto de la academia

salvavidas, ven a las pruebas para entrar a la academia y simplemente termina, no importa cuánto tiempo vayas a tardar o que habilidad tengas de natación, lo que nos interesa es que quieras ser salvavidas"- Isidro Torres, coordinador de la Academia de Salvavidas de mar abierto "Si tú quieres tener un reto este año y quieres ser, ven a las pruebas para entrar a la academia y simplemente termina, no importa cuánto tiempo vayas a tardar o que habilidad tengas de natación, lo que nos interesa es que quieras ser"- Isidro Torres, coordinador de la Academia de

"Me he divertido mucho, he aprendido una gran cantidad de cosas. La academia me ha obligado a salir de mi zona de confort y me he enfrentado a temas que yo les hacía el visto feo, como todo lo que tiene que ver con primeros auxilios, porque no es algo que se me facilite... Al darme cuenta de todo lo que se necesita para salvar una vida, he tenido que estarme esforzando por aprender y me ha obligado a entrar a temas desconocidos completamente"- Melissa Michel, voluntaria