Preocupa a Coparmex Tijuana incremento en inseguridad

Tras la persecución policiaca del miércoles 19 de febrero, el Centro Empresarial de Tijuana hizo un llamado a las autoridades a replantear la estrategia de seguridad y dar un giro de timón inmediato.

En rueda de prensa, el presidente de Coparmex Tijuana, el Lic. Roberto Rosas Jiménez, mencionó que no es posible que este tipo de situaciones sucedan en la ciudad, dejando en claro la falta de protocolos para atender una situación que, afortunadamente, no tuvo mayores consecuencias.

Mencionó que estamos inmersos en una ola de violencia y no se ve que el gobierno, en alguno de sus tres niveles, esté haciendo lo suficiente para garantizar la paz que se ha prometido, siendo visible en todos los rincones del país: en el transporte, en los comercios, en la calle, en los cajeros automáticos; prácticamente nadie está a salvo de ser víctima de algún hecho delictivo.

"Durante los últimos meses hemos visto cómo la inseguridad, la violencia, los homicidios y los robos, continúan siendo parte de nuestra Tijuana. Hoy podemos asegurar que los tijuanenses vivimos con miedo. Continúan las ejecuciones, balaceras en distintos puntos de la ciudad, e incluso, el tema de los feminicidios se está convirtiendo, desafortunadamente, en una problemática más a solucionar", afirmó.

Detalló que de acuerdo con las más recientes cifras sobre percepción de inseguridad en las principales ciudades del país, 7 de cada 10 mexicanos manifestó vivir con temor, siendo este resultado, el reflejo de una lamentable circunstancia que necesitamos con urgencia reconocer a fin de rectificar, que la actual estrategia de seguridad del gobierno no está funcionando.

"La seguridad es un tema que nos debe de preocupar. No podemos tolerar que los delincuentes tomen la ciudad como un sitio de guerra y que hagan lo que ellos quieran. No se debe permitir que sea la ciudadanía quien tenga que pagar las consecuencias de las omisiones de nuestras autoridades. No debemos ser nosotros, los ciudadanos, quienes salgamos con miedo a nuestras calles cuidándonos" agregó Rosas Jiménez.

Resaltó que es necesario contar con una policía profesional y capacitada, que esté cerca de las personas en sus comunidades, y que les proporcione seguridad y tranquilidad combatiendo a la delincuencia eficazmente, por lo que se debe apostar por una verdadera formación y profesionalización de los elementos.

"Es indudable que la paz social y la gobernabilidad de un estado dependen de un Sistema de Justicia eficiente, capacitado, y competente para ofrecer soluciones y respetar a cabalidad el estado de Derecho.

Debemos de aplicar con mayor rigor la ley sin cálculos políticos que paralizan la acción. Se requiere abandonar la cobardía en la toma de decisiones. Exigimos que el gobierno asuma la principal tarea que tiene el Estado: brindar condiciones de paz y seguridad", concluyó el presidente de Coparmex Tijuana.

Durante la rueda de prensa también estuvo presente Lic. Miguel Angel Badiola Montaño, presidente de CANIRAC Tijuana, el C.P. Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California y los vicepresidentes de Coparmex Tijuana, el Lic. Ignacio Ochoa y el Lic. Juan Carlos Caropresi.