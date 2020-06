Premian al aplicativo de Identidad UABC

Es el primero en su género dentro de las universidades mexicanas para vincular, fondear, fidelizar a alumnos y futuros egresados

Mexicali, B.C. - La aplicación Identidad UABC que promueve la Fundación de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) recibió el premio América Latina Platinum Awards 2020 en la categoría de Mejores Prácticas de Comunicación Digital, otorgado por Council for Advancement and Support of Education (CASE), una asociación global sin fines de lucro dedicada al avance educativo.

Identidad UABC es una aplicación digital de fidelización para miembros de la UABC, la cual opera mediante una red de más de 240 negocios que otorgan descuentos en productos y servicios al portador del aplicativo como un elemento diferenciador por ser miembro de la comunidad de esta universidad. Los usuarios reciben múltiples descuentos en comercios afiliados catalogados en diversos giros como alimentos, libros y materiales escolares, automotriz, salud, diversión, vestimenta y viajes entre otros, a cambio de un donativo simbólico anual.

El rector de la UABC, doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo, agradeció el apoyo que la Fundación UABC brinda a la máxima casa de estudios. "Es motivo de orgullo ser testigo de la entrega de este premio, desde la Rectoría, valoramos de manera especial iniciativas como la que impulsa CASE a través de los Premios Platinum Awards, porque reconocen y distinguen internacionalmente las buenas prácticas que se realizan en torno a la procuración de fondos de manera profesional", manifestó.

Destacó el hecho de que este aplicativo es el primero en su género dentro de las universidades mexicanas para vincular, fondear, fidelizar a alumnos y futuros egresados. "Por lo anterior, queremos destacar que el Consejo Directivo de Fundación UABC haya tenido la visión para concebir una herramienta de comunicación digital como un medio para lograr donativos de toda la comunidad universitaria".

Aprovechó el rector para resaltar la labor de la Fundación UABC en este tiempo de pandemia, al construir en tiempo récord un Hospital Móvil Universitario que atenderá a los pacientes que se vayan recuperando de COVID-19, así como por brindar conectividad y equipo a los estudiantes más vulnerables.

Recibió el premio en representación del licenciado Francisco Rubio Cárdenas, presidente del Consejo Directivo de la Fundación UABC, el licenciado Reginaldo Martín Esquer Félix, asociado pionero de esta asociación civil, quien mencionó que la app Identidad UABC se convirtió en un gran motor para la innovación de procuración de fondos dentro del ámbito universitario.

Señaló que este proyecto inició como una tarjeta de plástico y en diciembre de 2018 se mudó a un aplicativo digital. Además, de tener 11,000 usuarios, pasó rápidamente a 45,000, al extender los servicios a docentes, empleados y egresados. "El premio que hoy recibimos por parte de CASE, tiene un gran significado, porque nos motiva a superarnos y nos conduce a la búsqueda permanente de mejores opciones para procurar fondos", expuso.

Agradeció a los empresarios que creen en esta dinámica, a los desarrolladores y mercadólogos, a las coordinaciones generales de la UABC, así como a todo el equipo profesional de la Fundación UABC, de manera particular al ingeniero Jorge Mario Arreola Real, vicepresidente de Sustentabilidad, a la maestra Georgina Walther Cuevas, directora ejecutiva y la licenciada Karina Nieblas Guerrero, coordinadora de la Unidad de Sustentabilidad, ya que con su participación este aplicativo es todo un éxito.

Para entregar el premio, se presentó la maestra Angélica María Careaga Mercadillo, directora ejecutiva de CASE América Latina, quien felicitó a la Fundación UABC y a la UABC por ser merecedores de este premio, el Latino American Platinum Awards, el cual es la tercera ocasión que se realiza, donde hubo 25 propuestas recibidas.

"Fue impresionante el gusto con el que (los jueces) recibieron esta propuesta tan innovadora que ha presentado la Fundación UABC. Transformará mucho el trabajo de otras instituciones, viendo cómo con sus propios recursos pueden diseñar estas aplicaciones, y cómo pueden vincular y aprovechar sinergias de las diferentes áreas de la institución, sus relaciones con el sector privado al interior de la universidad y con sus egresados".

Detalló que la app Identidad UABC representará a América Latina en el concurso Global Platinum Awards, donde competirán otros proyectos provenientes de otras tres regiones conformadas por Estados Unidos y Canadá, Europa, así como Asia Pacífico y Latinoamérica

Cabe mencionar que la categoría Mejores prácticas en comunicaciones digitales, reconoce la programación, los proyectos y las iniciativas nuevas o establecidas que emplean comunicaciones digitales, incluidas, entre otras, la comunicación electrónica, las redes sociales y el contenido en línea, como la comunicación de marketing.