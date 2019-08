Premia Gobierno del Estado a los ganadores del Tercer Concurso Estatal de Cortometrajes

En este concurso participaron más de 25 jóvenes de Mexicali, Tijuana y Ensenada, en categorías individual y en equipo

PLAYAS DE ROSARITO, B. C.- Viernes 23 de agosto de 2019.- En cumplimiento al compromiso de implementar estrategias que incentiven la seguridad vial y así disminuir el índice de accidentes de tránsito, la Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a través del Instituto de la Juventud de Baja California (Juventud BC), premió a los ganadores del tercer concurso estatal de cortometrajes con el tema Accidentes Automovilísticos "Hoy Conduzco Seguro".

El Director de Juventud BC, Eduardo Beltrán Espinoza, señaló que a través de estos videos se buscó sensibilizar a los jóvenes de todo el Estado para conducir de manera responsable los vehículos automotores; que se respeten los señalamientos de tránsito; además, si van a tomar bebidas con graduación alcohólica no mezclarlas con el volante, es decir, que sean responsables.

El ganador de esta convocatoria tendrá la oportunidad de ver su trabajo reproducido en el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de la región, asimismo en cada una de los diferentes bares y antros con los que Juventud BC tiene un convenio de colaboración y participación en donde se establecieron acuerdos de hacer conciencia en los jóvenes a través de distintas campañas.

En este concurso participaron más de 25 jóvenes de Mexicali, Tijuana y Ensenada, en categorías individual y en equipo, resultando seleccionados 5 cortometrajes, los cuales fueron premiados en un evento realizado en el Centro Estatal de las Artes (CEART) de Playas de Rosarito, siendo los trabajos: "Do Not Look For Me", "Esquina", "Caratura Cortometraje", "Un Recuerdo una vida" y "Es Mejor Tarde Que Nunca".

El jurado calificador estuvo conformado por el fundador de Racounteur Films, productora dedicada a videos musicales, cortometrajes y comerciales, Sergio Nolasco; el Coordinador de la licenciatura en cine y producción audiovisual en CUT Universidad en Tijuana, Alejandro González García; así como del ganador del primer concurso estatal de cortometraje "La Cultura de la prevención de embarazo en el adolescente", Pedro Alan García Flores; quienes tuvieron la responsabilidad de seleccionar a los tres primeros lugares de la convocatoria.

En tercer lugar quedó "Tú Última Vida" con un premio de dos mil pesos para los jóvenes Alonso Luna Moreno, Marco Antonio Rosas Amezcua, Lizeth Medina López, Daniel Martínez Lares; el segundo lugar lo ocupó "Un recuerdo una vida" con un premio de tres mil pesos para Mario Alberto Martínez López; y el primer lugar con un premio de ocho mil pesos fue para Yosei Gálvez y Alfredo Prieto Arciga, con el cortometraje "Esquina" de la ciudad de Mexicali.