Por primera vez Tijuana tendrá Alcaldesa

Luego de que el alcalde de Tijuana, Arturo González pidiera licencia para competir como candidato a gobernador del estado

Este día el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz pidió licencia para competir como candidato a gobernador del estado. Por primera vez en nuestra historia tendremos una alcaldesa, la Lic. Karla Ruiz McFarland.

¿Quién es Karla Ruiz McFarland?

En la actualidad ella se desempeña en el gabinete del XXIII Ayuntamiento como Secretaria de Educación Pública Municipal y es hija del fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández.

Sus estudios los culminó en la Universidad Iberoamericana de Tijuana.

Es licenciada en ciencias de la comunicación, además estudió inglés en Academy of Our Lady of Peace High School de San Diego.

Mientras que su experiencia laboral fue representante legal y directora de relaciones públicas en el bufete jurídico y administrativo ´Lic. Juan Guillermo Ruiz Hernández, Socios y Asociados´.

Karla Ruiz McFarland se convertiría en la primera mujer que toma el cargo de presidencia municipal de Tijuana.

Siendo esto, un gran paso en nuestra historia.