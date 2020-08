Por presentarse alcoholizado al servicio, entre otras cosas

Destituye Zulema a Orlando Hernández Porras, como director de la Policía de Tecate.

TECATE.- Tras 3 meses con 7 días en la encomienda, ayer antes del mediodía, la alcaldesa del municipio de Tecate, Zulema Adams Pereyra, destituyó al Mayor de Infantería, Orlando Hernández Porras, del cargo como titular de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito del Pueblo Mágico, por varias faltas entre las que destacó la primer edil, son que el militar se presentaba a laborar supuestamente con aliento alcohólico y reporte de supuestos actos en contra de mujeres.

Hernández Porras sustituyó a Marco Bazo, quien inicio la administración con Zulema Adams. Y la renuncia se dio tras la detención del Director de SITMUN, Cristian Alonso Casillas León, por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado, por usar indebidamente un vehículo de procedencia extranjera con distintivos oficiales.

Adams Pereyra dijo que el Mayor de Infantería transportó en varias ocasiones a civiles, sin que esté permitida esta práctica; la inacción en contra de los elementos que violentaron a las 4 jóvenes feministas durante su manifestó pacífico el pasado 8 de agosto; presentarse en horas de trabajo con aliento alcohólico y tomar bebidas embriagantes en horario laboral así como denuncias de policías y trabajadores del ayuntamiento por el carácter del entonces director de la policía tecatense.

La alcaldesa reveló que por el momento quien queda al mando de la seguridad en el municipio es el comandante Antonio Ortega Félix, quien desempeñará la función de director de seguridad en lo que se encuentra al relevo del Orlando Hernández Porras.

En su momento, Hernández Porras dijo que esta destitución se hace en el marco de la exigencia de mejorar las condiciones de la policía de Tecate la cual encontró en pésimas condiciones cuando asumió el cargo el 21 de mayo del presente año.

Adams Pereyra me destituyó bajo un argumento absurdo de que me presentaba con aliento alcohólico y de que soy un machista, cuando lo único que he hecho desde que asumí el cargo fue revelar la corrupción y situación precaria en la que se encuentra y encontraba la policía del municipio.

Agregó que está decisión de la primera edil del "Pueblo Mágico" atiende a quitarlo de en medio, ya que supuestamente había resultado incómodo que el director de la policía revelara las condiciones tanto en operatividad como financiera de la corporación, además aseguró que en el equipo de la alcaldesa era catalogado como Bonillista, cuando eso no era cierto, aseguró.

Afirmó que la policía que deja en el municipio está mejor que cuando la encontró y espera que la próxima dirección de seguridad no los descuide porque podría venirse de nuevo abajo el trabajo que se había avanzado en esa materia.