"Ponle dedo a la maquinita" contrarrestra la corrupción de menores en BC

Los cateos en establecimientos serán permanentes en los diferentes municipios de la entidad, advierten.

TIJUANA, BC., 28 de noviembre de 2019.- Los establecimientos que promueven la ludopatía a través de máquinas tragamonedas o "mini casinos", están bajo la mira en la campaña denominada "Ponle dedo a las maquinitas", advirtió el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en su videoconferencia mañanera.

Señaló el mandatario estatal que a través de esta difusión se busca combatir la corrupción de menores, por el uso de estos "mini casinos" instalados en locales comerciales que operan al margen de la ley, pues además han sido detectados como puntos de venta de drogas al menudeo e incluso escenario de hechos violentos.

De acuerdo al jefe del Ejecutivo estatal, "esta actividad ilícita representa una verdadera amenaza a la sociedad; además, la adicción al juego en los menores provoca la inasistencia a la escuela, o en el peor de los escenarios, la deserción escolar, lo que desemboca en la vagancia, pandillerismo y hasta cometer delitos del orden común".

En su videoconferencia de cada mañana, el gobernador Bonilla Valdez, dijo que gracias a la denuncia anónima de los ciudadanos a través de este programa, se realizaron en el municipio de Ensenada varios cateos a negocios que despertaron la sospecha de la autoridad y estos operativos se llevarán a cabo constantemente por toda la entidad.

Por otra parte, en su intervención, el secretario técnico de las mesas de seguridad, Isaías Bertín Sandoval, comentó que la próxima semana volverán a reunirse con directivos de las empresas de paquetería que operan en aeropuerto de Tijuana, ya que recientemente se han hecho decomisos de droga a través del servicio que prestan. En esta futura reunión las empresas tendrán que exponer sus medidas para evitar este tráfico ilegal de sustancias tóxicas en la entidad.

En otros temas, el mandatario estatal enfatizó que el problema de abastecimiento de agua en la región, se ha ido resolviendo gracias a los trabajos de bombeo del Acueducto Rio Colorado-Mexicali-Tijuana para descargar el vital líquido en la presa "El Carrizo", que sirve de vaso regulador, además de conducir agua de la presa "Abelardo L. Rodríguez", para incrementar los niveles hídricos que requiere la infraestructura. Explicó que la presa "El Carrizo", se encuentra en una cuenca muy pequeña y las lluvias poco ayudan para llenarla, pero se ha ido recuperando el embalse.

El mandatario dijo, que "afortunadamente los tandeos se reducirán a unas horas y no serán días completos; se espera que para mediados del mes de diciembre quede resuelto este problema, casi en su totalidad", expresó.

Por otra parte, en la videoconferencia, el Doctor Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Delegado federal Único, explicó que una de las grandes vocaciones del Estado de Baja California es la industria maquiladora, ya que provoca una gran derrama económica y es fundamental para la generación de empleos, por lo que "no es congruente que no existan los suficientes tramos carreteros y que además no sean seguros para el transporte de carga de las empresas.

Al respecto, dijo el funcionario federal, en los próximos días habrá reuniones con legisladores federales y la iniciativa privada para exponer alternativas y bajar recursos para infraestructura carretera.

Finalmente el gobernador Jaime Bonilla Valdez dijo que en los temas de seguridad que se abordan diariamente, todos los representantes de las corporaciones están obligados a rendir un informe de sus actividades en la región; invitó a la ciudadanía "a tener confianza, no los vamos a dejar solos, este gobierno es honesto y de transparencia".