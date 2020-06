Podrán abrir aquellos que hayan reunido los requisitos del protocolo "Mesa Segura"

Reabrirán restaurantes este viernes mientras cumplan con medidas de sanidad



Luego de casi tres meses de permanecer cerrados o con solo servicio para llevar, aquellos restaurantes que cumplan con el protocolo de sanidad "Mesa Segura" podrán reabrir sus comedores, y siempre que se mantenga la sana distancia en mesas de no más de 10 personas.



Lo anterior lo informó Miguel Ángel Badiola Montaño, Secretario General del Consejo Ejecutivo Nacional de Canirac, tras sostener una serie de inspecciones en conjunto con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).



Asimismo, dijo, esta decisión fue derivada de una conversación con el Secretario de Economía Sustentable y Turismo del Estado (SEST), Mario Escobedo Carignan, con quien se acordó la reapertura de los establecimientos que cumplan con las medidas de prevención sanitaria, en Tijuana, Tecate y Rosarito.



"Durante la reunión con el secretario Mario Escobedo se planteó que esta acción sea coordinada en cada municipio por las Secretarías de Desarrollo Económico municipales, esto derivado de la realidad de casos a la baja de covid-19 en estas ciudades y gracias a la sensibilidad del señor gobernador", expresó Badiola Montaño.



Abundó que desde el pasado lunes 8 de junio, la Canirac ha estado realizando recorridos de verificación con el titular de la Coepris, David Gutiérrez Inzunza, con el propósito de coadyuvar con la autoridad e informar de manera directa tanto al gobernador Jaime Bonilla como al Secretario de Salud y a los tres alcaldes de Tijuana, Tecate y Rosarito.



En este sentido, el líder restaurantero expresó su agradecimiento en particular para el Secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Arturo Pérez Behr, por el constante apoyo que ha brindado al sector gastronómico.



"Estamos a marchas forzadas llevando a cabo en la Canirac la capacitación de nuestros colaboradores a través de cursos de capacitación, porque si se presentara el caso de un incremento de casos de contagio, se tendría que suspender la reapertura de los establecimientos", señaló.



Entre las medidas que se deben contemplar son una distancia mínima de 1.5 metros entre cada mesa; mesas de no más de 10 personas; limpieza continua de superficies, uso de cubrebocas por parte del personal tanto de comedores como de cocina, así como manejo adecuado de alimentos.



El Secretario General del Consejo Ejecutivo de Canirac mencionó que hasta el día de hoy se han capacitado a más de 500 personas, entre ellos propietarios, gerentes y supervisores de restaurantes, quienes recibieron la noticia de reapertura con mucha emoción.



"Con esta medida de alivio consideramos que un buen porcentaje de los que ya no podrían abrir, los podamos rescatar, lo cual nos llena de gusto y esperamos se logre esta reactivación que tanto ansiamos, y que ayudará a preservar las fuentes de empleo", concluyó.

