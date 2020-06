Podera Ayala Robles el trabajo a favor de los ensenadenses

Más allá de protagonismos y pensar en reelección o escalar en el terreno político-electoral a escaños más elevados, Armando Ayala Robles parece convencido de que su paso por la Presidencia Municipal está enfocado a hacer historia con acciones tangibles que favorezcan a los ensenadenses.

"...Aquí me desarrollé y crecí; son ensenadense y me gustaría que cuando termine mi gestión, cuando sea un ciudadano más, la gente me vea por las calles y me salude como quien supo aprovechar el cargo para hacer algo por Ensenada", expresó en entrevista.

Luego de dar a conocer logros y avances que a su juicio ha obtenido en lo que va de este XXIII Ayuntamiento, Armando Ayala expresó que hasta ahora se han cumplido casi todos los compromisos que hizo en campaña y en algunos casos hasta superado, aunque reconoce que hace falta mucho por hacer.

Gobierno austero

De entrada, habla del Plan de Austeridad que ha implementado, al decir que, desde el inicio de su administración, recibió una nómina de 32 millones de pesos catorcenales y, hasta ahora, "hemos lorgado -como parte de ese plan- recortar personal o quitar compensaciones".

Agrega que, desde que se inició con la contingencia (COVID-19), se hizo el exhorto a servidores públicos, funcionarios, regidores "...y a todos los que estamos dentro del XXIII Ayuntamiento, contribuir a este plan y renunciar al 25 por ciento de su salario".

Aclara que esto sería por un tiempo determinado, "...mientras nos recuperamos de la baja en ingresos, que ha sido del 60 por ciento; entonces, con ello hemos podido bajar la nómina a 22.5 millones de pesos por catorcena; es decir, casi 10 millones de pesos abajo; hemos bajado el gasto operacional del Ayuntamiento, así como el recorte del 30 por ciento del presupuesto en dependencias que ahorita las consideramos no escenciales".

También presume: "...esos ahorros se han implementado en lo esencial para la ciudanía, como la rehabilitación de vialidades, recolección de basura, alumbrado público y seguridad". 30 por ciento en todas las dependencias que se consideran no esenciales, tenían que recortar compensaciones, bajar sueldos, y recortar gastos como: viáticos, gastos de representación, entre otros. Todo eso se ha eliminado, hemos bajado el costo operacional del gobierno".

Observa que "eso no quiere decir que al corto o mediano plazo no se vaya a tener que aumentar la nómina; hay dependencias que son esenciales para hacer más eficiente la recaudación, como la Dirección de de Desarollo Urbano y Ecología, donde requerimos de más inspectores; la Dirección de Comercio y Alcoholes, donde se requiere reforzar con inspectores; la Dirección de Seguridad Pública (DSPM), donde se requiere habilitar más plazas; la Dirección de Servicios Públicos, donde requerimos fortalecer los servicios en las Delegaciones, y también la Dirección de Infraestructura, donde hay que fotalecer nuestras cuadrillas de bacheo con más personal, así como mantenimiento de áreas públicas.

En esos casos sí se va a aumentar la nómina, ya que son dependencias que están para "cumplir los compromisos que hicimos en campaña y para desarrollar nuestro plan de gobierno; pero asesores y más personal de secretarias y asistentes, todo eso se eliminó en esta administración", afirma.

Por qué antes no?

- Te comento el por qué antes no y ahora sí: es algo que siempre he mencionado en mis discursos; hoy más que nunca Ensenada está haciendo cambios importantes en su administración; primeramente con este Plan de Austeridad, es reducir el gasto operacional en ciertas dependencias, y fortalecer algunas otras.

- Desde el inicio de año hicimos y propusimos una Ley de Ingresos que nos garantizaba mil 811 millones de pesos y diseñamos un presupuesto de egresos que viene a fortalecer la Dirección de Servicios Públicos, con 100 millones de pesos (mdp); la DSPM, con 50 mdp y viene a fortalecer también el área de Infraestructura, con 35 mdp, muy por arriba de lo que venía gastando en otras administraciones.

Mezcla de recursos

Ayala parece convencido de que todo esto, junto con el apoyo que obtiene del Gobierno del Estado y la participación ciudadana, así como los recursos federales del Ramo 33 y otros, "nos ha permitido toda esta mezcla de recursos para hacer el plan de rehabilitación de vialidades más grande de la historia de Ensenada, con 524 mil metros cuadrados para tan solo para este año...ya habrá tiempo de planear qué más sigue en el siguiente.

Recordó que lo más que se ha hecho en toda la historia de Ensenada, en un año, han sido 222 mil metros cuadrados, es lo que hay en registro.

Señala que en este plan, nada más por del Estado son 80 mdp que se están aportando y la próxima semana vamos estar llegando a los 300 mil metros cuadrados; esto ha permitido avanzar en un 60 por ciento en todo el Plan de Rehabilitación en toda la entrada a la ciudad, que son 272 mil metros cuadrados.

"...Ya llevamos 110 mil, que fue la primera etapa desde la caseta de San Miguel al nodo CICESE-UABC y vamos por otros 60 mil metros cuadrados, que es del bulevar Teniente Azueta al nodo CICESE-UABC, donde ya inició en el tramo del bulevar Fernando Consag.

Avance en vialidades

Destacó que también se concluyó la calle Delante, la calle Diamante, estamos por inaugurar el bulevar Ramírez Méndez, se concluyó la 20 de Noviembre, y se está por concluir también la calle 10, de la 20 de Noviembre a la Blancarte.

De ahí nos vamos al reencarpetado de la Reforma, desde la Ambar hasta la Alisos, con la maquina "el dragón" y una vez que concluya, nos vamos a la Pedro Loyola, desde la avenida Adolfo López Mateos (Primera) hasta la Esmeralda, principalmende desde la Delante a la Esmeralda; y de ahí seguiremos hasta la Westman, con el Dragóin y posteriormente, terminando la Pedro Loyola, nos vamos a Valle Dorado, donde ya está trabajando el CUME con los vecinos.

Habló también de los trabajos realizados en la rampa de entrada de la 20 de Noviembre hacia la Cruz Roja, donde se aplicaron 2.5 milones de pesos, y contunúan los trabajos de rehabilitación en la calle Novena, en el crucero con la Ruíz, y se extenderán hasta la Riveroll, de norte a sur, y hasta la Moctezuma, para reparar todos los cuadros que están muy dañados sobre esa calle.

Y siguió: "...vamos a iniciar también trabajos de concreto hidráulico en los cruceros de la avenida Juárez y Riveroll, Juárez y Castillo, porque son los que están sumamente deteriorados y son trabaos con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor en esos cruceros, para dejar preparado y posteriormente aplicar un proyecto de White Tooping en ciertas etapas de la avenida Juárez, para cumplirle a los ensenadenses y al transporte público.

Más confianza en el gobierno

Pero Ayala también responde con deteminación: todas estas acciones se dan ahora porque antes el gasto operacional del gobierno estaba muy alto y se aplicaba solo para la operación, no para la inversión; y cuestiona: invertir los planes; es decir, bajar la operación y aumentar la inversión.

La otra razón es que ahora hay más confianza de la gente en el gobierno y eso se refleja en que al inicio de este año se registró un aumento del 30 por ciento adicional en los primeros meses de las aportaciones y pagos de impuestos de la ciudadanía con su gobierno municipal.

Desafortunadamente, con la pandemia se nos cayó un 60 por ciento esa recaudación, pero ya hay conciencia de la gente en acudir a cumplir con su pago de impuestos; otra de las razones es que, hoy más que nunca, el gobierno municipal tiene un apoyo "al 300" del Gobierno del Estado; nuca se había visto la operación de las máquinas "el dragón" y "el tren", que juntos avanzan casi 5 mil metros cuadrados diarios en la rehabilitación de calles.

Todo eso son aportaciones extraordinarias en materia de mejoramiento de vialidades, así como en la adquisición de camiones para la basura y el pago para el retiro de los policías, por 103 millones de pesos extraordinarios al municipio, solo en este ejercicio, además de que todos los recursos del Ramo 33 son utilizados al 100 por ciento, no hay ningún desvío, no hay pérdidas, no hay corrupción, no hay mal manejo de esos recursos, por eso es que se están viendo esos resultados, ahora sí y antes no.

La "Pan-demia" de 30 años

Respecto a esporádicos cuestionamientos que a través de redes sociales ve y escucha de quienes no ven bien que en sus recorridos se haga acompañar de todo un equipo de comunicación, el alcalde de Ensenada es contuntende en su respuesta:

"...Eso lo dice nada más la oposición; es la otra "Pan-demia" que duró 30 años, porque están muy preocupados porque se les está desmoronando la mazorca, la gente se les está yendo y se suma con nosotros"

Pero también ustifica su actuar: "...hice un cuestionamiento en redes sociales -en mi página-, si alguien estaba de acuerdo en que el presidente municipal saliera a las colonias, a las calles y se sumara a las jornadas de apoyo para entregar despensas, productos alimenticios, etcétera; el 69 por ciento estuvo de acuerdo, un 28 por siento dijo no y al resto se mostró indiferente.

Abundó: esto ha sido parte de un programa de transparencia, por qué las cámaras para fotos o videos, porque toda mi agenda se transmite en vivo, yo me comprometí a ser transparente, a ser directo, entonces las despensas que yo recibí eran del Gobierno del Estado; las donaciones que recibí eran de los empresarios, o vienen de la ciudadanía; entonces la ciudadanía podría cuestionar qué están haciendo con mis apoyos, a quién se los está entregando el presidente municipal y el estar transmitiendo en vivo, se le comparte a la gente, se muestra que la gente está de acuerdo que acudan a sus casas, pero también eso le genera confianza a todos aquellos que aportaron recursos en especie para ayudar a la gente; entonces es parte de la transparencia lo que estamos haciendo y yo tengo que informar al pueblo, ya sea mediante una fotografía o en Facebook.

A esos mismos cuestionamientos, dijo, hice otra pregunta públicamente: "está usted de acuerdo en que el presidente muncipal transmita en vivo toda su agenda de trabajo, de actividades, y ustedes conozca qué es lo que está haciendo?, El 98 por ciento dijo que estaba de acuerdo, que le siguiera, que querían saber qué estaba haciendo su presidente; el 1 por ciento no estuvo de acuerdo, y al otro 1 por ciento le fue indiferente; entonces, nosotros continuamos hacia adelante con eso, le seguimos informando diario, asi como nuestro Presidente de la República, así como nuestro gobernador, este es el único Ayuntamiento que diario presenta todos los temas desde las 9 de la mañana.

Avances a pesar del COVID-19

El primer edil también comenta que, a pesar de la pandemia -la verdadera-, no se han dejado de atender los temas más importantes para la ciudadanía; la recolección de basura, la seguridad, el alumbrado, los servicios en general, y las medidas que se tuvieran que tomar para tratar de aplanar la curva del COVID-19 y reducir riesgos de contagio.

Comentó que en casi 70 días, en los filtros de la salud y la seguridad, ya con la restricción, se regresaron aproximadamente 9 mil 800 vehículos de procedencia nacional, de los otros municipios y de Estados Unidos; eran visitantes que no tenían actividad esencial en este municipio, se habló con ellos y se regresaron a sus lugares de origen. Te imaginas de toda esa cantidad de autos cuántos contagios nos evitamos aquí en el municipio de Ensenada?

También se tomaron otras acciones, como el horario restringido, de las 9 de la noche a las 6 de la mañana y sigue vigente, así como los perifoneos en las colonias, y ahora recientemente los operativos aleatorios en los que estamos checando temperatura, el transporte público, y haciendo preguntas frecuentes.

"...Ahora estamos en acciones de reactivación económica, con hoteles y restaurantes, con una aceptación del 30 por ciento de clientes, en apego a los protocolos, se dejó de tener la restricción al municipio, ahora la entrada es a todos, solamente se tienen revisiones aleatorias en el tema de la salud, aunque nos ha servido también para que sean filtros de seguridad".

"...Hicimos todo para contener el COVID-19, pero con la apertura de negocios, eso nos genera que haya nuevos casos positivos y sospechosos; por eso insistimos ante la sociedad a que se apegue a los protocolos y acate las recomendaciones de la Secretaría de Salud", afirmó.

Abundó: "...lo que nos queda es continuar en la estrategia de información a la población para que respete las recomendaciones de la Secretaría de Salud, porque para mi lo que está primero es el bienestar de la gente y será le gente la que contribuya a aplanar la curva de contagios por el coronavirus".

Programa de Mejoramiento Urbano

Habló también del apoyo que espera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a mejoramiento urbano, "que me permitiría apoyar a las colonias con una serie de servicios, a nuestro centro histórico y el malecón de la playa municipal; estoy seguro que pronto seremos uno de los 64 municipios afortunados con estos apoyos; eso es lo que sigue para Ensenada: más inversión.

Finalmente, a manera de reflexión, expresa: "como quisiera terminar esta gestión como un presidente que lo vean en las calles, ya como un ex-presidente, al que le digan: ese presidente fue trabajador, se levantaba temprano, no descansó ningún día, solucionó en gran medida con el programa más grande de vialidades el deterioro de nuestras calles, solucionó el problema de la basura, iluminó a Ensenada y fue el presidente que más recursos ha conseguido, tanto del Estado como de la Federación para Ensenada, aparte de que se manejó de forma honesta, hizo su mayor esfuerzo, fue austero, dio resultados, y la gente me va a saludar, como ahora, que me paro en un crucero y me dice: ¡Bien, Ayala! porque al principio me reclamaban: ¡póngase a trabajar, arregle los baches, recoja la basura! Me gritaban porque la gente estaba enojada y quería resultados muy pronto.

Puntualizó que el secreto en su persona para levantarse temprano y trabajar todos los días, desde muy temprano hasta muy noche, es la motivación que te da la gente; el arraigo y que quieres que la gente haga suyo ese sentido de pertenencia; "eso te motiva y se te olvida el cansancio para seguir adelante: servir a la gente, servir a la ciudad que te vio nacer y desarrollarte y después la misma gente te dirá si quiere que sigan o no sirviendole, trabajando por tu ciudad y por tu estado".(