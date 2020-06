Playa 3M tiene acceso por Calle 10

La Servidumbre de Paso es un espacio no público y su objetivo es darle servicio a los terrenos colindantes

ENSENADA.- La desinformación y la manipulación de la información, inciden en complicar el sano desarrollo industrial del parque Fondeport, la Servidumbre de Paso, establecida desde la creación del complejo en los años 80, es un callejón de servicio que no es para uso público, sino para fortalecer la actividad industrial de los predios colindantes, como lo establece la ley, indicó el licenciado Armando González Baca, representante jurídico de la empresa Han Young.

“Por intereses políticos están queriendo utilizar como bandera el tema de la servidumbre de paso de mi representada, pero es necesario dejar claro que la calle 8, en el parque Fondeport, desemboca en la Servidumbre de Paso de la empresa y literalmente deja de ser calle por no cumplir con los requerimientos técnicos de dimensiones y por lo tanto, deja de ser pública, por ahí jamás ha habido libre tránsito de las personas” dijo.

González Baca explicó además, que ese callejón de servicio colinda con la zona federal marítimo terrestre, por lo que al carecer de un filtro de vigilancia, quedaría cerrado al público, así que los argumentos son tanto ilegales ya que no es propiedad pública, no hay ninguna invasión, y no hay utilidad pública para un callejón de servicio.

Asimismo refirió que “los deportistas y la sociedad en general, desde hace más de 30 años hacen uso de la playa colindante entrando por la calle 10, que sí es una calle, que sí es pública, que sí cumple con las dimensiones de una calle, que sí tiene estacionamiento a diferencia del terreno de la servidumbre de paso que colinda con el de su representada”.

Por lo anterior, indicó, la empresa ha buscado para evitar todo tipo de problemas, regularizar ese espacio como propio, encontrando en estudios técnicos elaborados por el mismo municipio, que no hay interés público en esos mil metros y que hay toda la factibilidad para vender ese terreno, generarle ingresos al ayuntamiento y pagar impuestos por ello.

La empresa, al quedar establecido por el mismo gobierno municipal, en administraciones anteriores, que reconocieron que no es una calle, sino una servidumbre de paso y que no tiene utilidad pública, decidieron iniciar el proceso de venta, en donde tenemos la ficha de depósito al ayuntamiento para poder concluir con la venta a la brevedad, dijo.

El abogado puntualizó que hay confianza en que todo el proceso se desarrolle conforme a derecho, resaltando que la presión de unos cuantos que pretenden politizar el tema, encontrarán que finalmente el derecho le asiste a la empresa que desde hace casi 2 décadas, paga sus impuestos, genera divisas y empleos