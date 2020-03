Plantea el PAN medidas para proteger la economía

A través de la regidora Brenda Valenzuela

ENSENADA.- El Partido Acción Nacional (PAN) es una oposición responsable y crítica, pero con propuestas a favor de las familias mexicanas; por ello, ante la crisis de salud que se enfrenta por el COVID-19, "debemos hacer frente para proteger al sector empresarial y comercial, y con ello evitar el desempleo".

Es la sugerencia que hace el presidente del Comité Municipal del PAN en Ensenada, Álvaro Ortiz Gutiérrez, quien respalda la propuesta presentada por la regidora de su partido en el XXIII Ayuntamiento, Brenda Valenzuela Tortoledo.

En su calidad de presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico en el Cabildo, a través de un documento, la regidora solicitó apoyos para los comerciantes del puerto y fue presentado en la Oficina de Presidencia del Ayuntamiento.

Ortiz Gutiérrez mencionó que esta pandemia de salud, nos está llevando a una crisis económica, poniendo en riesgo las fuentes de empleo y que con la entrada de la fase 2 del Coronavirus, obligó a la representante popular a reunirse con los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes de Alimentos Condimentados (Canirac) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Ensenada (Canaco).

Este encuentro permitió elaborar dicho documento presentado por Valenzuela Tortoledo, en el que se detalla lo siguiente:

- Suspender las actividades recaudatorias que le competen al municipio, como: impuesto predial, así como el pago de los diferentes permisos como alcoholes, terrazas, estacionamiento, entre otros.

- Suspensión definitiva de inspecciones (protección civil, alcoholes, bomberos, enmtre otras).

- Suspensión de pago para los comercios ambulantes.

- Autorizar temporal, sin costo, para utilizar el espacio de estacionamiento, al frente de los negocios establecidos (restaurantes, cafeterías, etc.) para el servicio de "TAKE OUT", donde los clientes desde su automóvil puedan recibir los pedidos realizados por teléfono, sin bajarse al establecimiento.

Estas medidas, explicó, representarán acciones a favor de este sector productivo, para enfrentar los retos financieros que en su momento, los senadores, diputados y regidores del PAN advirtieron desde el año pasado.