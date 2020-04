Plan económico de AMLO "insuficiente y sin pies ni cabeza" por pandemia: Otañez

Otañez fue invitado a una reunión como exponente por los representantes de DEITAC, organismo que preside Carlos Higuera Espíritu

TIJUANA, B. C. - Además de adelantar que se preparan para presentar amparos en apoyo al sector productivo, el diputado estatal Rodrigo Otañez señaló que, ante la contingencia sanitaria que se vive en México, los planes y programas anunciados ayer por el "son insuficientes" y "no tienen pies ni cabeza", por lo que sólo van a redundar en mayor desempleo y problemas sociales por tratarse de una total falta de apoyo por parte de la federación a los inversionistas a quienes no van a apoyar pero sí les cobrarán los impuestos.

El legislador del Partido de Baja California (PBC), presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional del Congreso del Estado, dijo que falta mayor apoyo hacia los productores e inversionistas creadores de empleos, o de otra forma estos se verán paralizados y no podrán seguir invirtiendo, y, por ende, se frenará la creación de fuentes de trabajo en México y en Baja California.

Otañez fue invitado a una reunión como exponente por los representantes de DEITAC, organismo que preside Carlos Higuera Espíritu, ante quienes dijo que durante la presente contingencia sanitaria "y político económica", en la presentación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer, hubo un discurso muy alejado de la realidad económica, un informe de gobierno y no la presentación de un plan de trabajo de ningún tipo, y mucho menos relativo a materia económica durante la contingencia por Covid-19 o Coronavirus.

Dijo que las medidas y acciones anunciadas por López Obrador "son insuficiente", y que afectarán a la iniciativa privada, desde los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios a quienes "aprieta y exige que paguen impuestos", pero los dejará en total desventaja porque mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desde la federal hasta la estatal, los obliga al cierre de las empresas ante la contingencia.

Esto, agregó Otañez, para los empleadores representará que no haya ventas, ni flujo, ni ingresos", y por ello "no vemos un plan con pies ni cabeza", lo que va a terminar en desempleos.

"Como representante popular y representante del sector productivo del Estado lo último que queremos es la pérdida de empleos, pero esto que está generando, la condición que está dando el Gobierno Federal a través del presidente de la República y marcada clara el día de ayer, es que no tiene interés en preservar los empleos de los mexicanos, y en el caso que nos compete a nosotros, ni de los bajacalifornianos", reiteró el legislador estatal.

Afirmó que por ello se está preparando un amparo "por omisión de las autoridades en estímulos económicos", ya que no están dadas las condiciones para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) vaya a todas las empresas y negocios a hostigar a quienes generan actividad económica, aunque no se niegan a pagar, pero consideran que en estos momentos no existen las condiciones adecuadas para ello.