Piden tomar precauciones y evitar incendios ante las altas temperaturas en Rosarito

Playas de Rosarito.- Ante la incidencia de las altas temperaturas en la región, que se prevé continúen hasta este fin de semana con un promedio de 30 grados Centígrados, la dirección de Protección Civil y Bomberos del VIII Ayuntamiento hizo un llamado a la ciudadanía para cumplir con las recomendaciones y medidas preventivas, lo que permitirá reducir casos de daños a la salud e incendios.



Aroldo Rentería Quezada, titular de esta dependencia perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que por indicaciones de la Presidente Municipal Araceli Brown Figueredo, se exhorta a la ciudadanía de Playas de Rosarito a que acaten las disposiciones de las autoridades y evitar siniestros en casas, comercios y baldíos.



Esto es muy importante, agregó, porque desde que inició la temporada de incendios forestales, en mayo pasado, mediante sus brigadas rurales de atención a estos siniestros, el municipio ha acudido en auxilio de bomberos de Tecate y Ensenada, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la coordinación estatal de Protección Civil, para reducir riesgos ante conflagraciones, que hasta esta fecha han afectado las zonas serranas.



"Se reitera el llamado del Gobierno Municipal, para que se atiendan estas medidas, como son evitar el uso de fuego para limpieza de terrenos, no prender fogatas, no arrojar colillas de cigarro o cerillos en vía pública, hacer la limpieza manual de terrenos baldíos

con matorral o zacatales; y sobre todo no hacer quemas agrícolas en días de calor o con vientos, y sobre todo llamar al 9-1-1 ante una emergencia", agregó el funcionario municipal.



También pueden ocurrir, dijo, problemas a la salud por el denominado "golpe de calor", la deshidratación, malestares estomacales y otro males a consecuencia de la exposición a los rayos solares, por ello se debe permanecer protegido del sol, hidratarse y no trabajar ni hacer deporte en horarios de más calor y sin protección; aparte de cuidar de los menores, adultos mayores y personas enfermas, porque son más vulnerables