Piden en Coparmex rechazar reelección si dejar el cargo

Aunque ya la aprobó el Congreso

ENSENADA.- Luego de que el Congreso del Estado aprobó la reforma a los artículos 78 y 80 de la Constitución Política, que permitiría a diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores, buscar la reelección sin separarse del cargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), solicitó al Cabildo de Ensenada frenar el proceso de aprobación.

Con ello, dijo Martín Guillermo Muñoz Barba, presidente de la Coparmex en Ensenada, la iniciativa de ese organismo, con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), las cámaras: Nacional de Comercio, Restaurantera y de Alimentos

Condimentados, de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda y de la Industria de Transformación, buscan evitar que se consume el abuso de los legisladores.

El dirigente recordó que el 11 de mayo pasado, los diputados morenistas y sus aliados aprobaron por mayoría de 18 de los 25 votos en el Congreso del Estado, otorgarse el beneficio de seguir en el cargo, disfrutando de prerrogativas económicas, mientras realizan campaña para reelegirse, al igual que a los miembros de los ayuntamientos.

Con ese motivo, la Coparmex presentó un escrito al XXIII Ayuntamiento de Ensenada para solicitarles que, sin omitir los protocolos de salud y sana distancia, convoquen a regidores, síndica y presidente municipal, a dar trámite al proceso legislativo, a efecto de no permitir se dé el supuesto aceptación tácita -afirmativa- que prevé del párrafo segundo del Artículo 112 de la Constitucional Local.

Con ello se espera y se exige, dijo Muñoz Barba, que el resultado de la votación de los integrantes del Cabildo sea de contundente rechazo a la impropia e inoportuna reforma constitucional votada por los morenitas y sus aliados en el Congreso del Estado, justo 11 de mayo, mismo día en que la SCJN resolvió la improcedencia de la denominada "Ley Bonilla".

"...Lamentamos que mientras a los bajacalifornianos se les pide aislamiento en sus hogares y por motivos de la contingencia sanitaria se encuentran suspendidos sus derechos de asociación, libre tránsito, políticos-electorales y de participación ciudadana, los diputados antepusieron sus intereses personales y dieron prioridad a una agenda política para reelegirse sin pedir licencia de sus cargos para el proceso electoral 2021", expresó el dirigente.

Observó que los diputados pretenden obtener ventajas inmorales durante las campañas, ya que mientras ellos buscan mantenerse en sus puestos ganando salarios onerosos y disponiendo de otras prerrogativas económicas, como partidas para "atención social", viáticos, personal de apoyo y compensaciones, sus oponentes tendrán que competir sin todos esos recursos, lo que atenta en contra de la democracia.

Señaló además que es inmoral que hagan campaña disfrutando de un salario o dietas que no van a devengar con su trabajo, ya que su tiempo estará ocupado en buscar el voto, no en legislar en favor de los ciudadanos que con sus impuestos pagan por realizar funciones que deben ser de beneficio común, no para financiar campañas.

Los esfuerzos legislativos y de todo servidor público, deberían enfocarse en atender la contingencia sanitaria, reorientar y modificar presupuestos que ayuden a prevenir los contagios y evolución de la pandemia, mantener una red integral de infraestructura hospitalaria, brindar tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran, y crear un plan estratégico de reactivación económica, no de satisfacer sus ambiciones políticas, expresó Muñoz Barba.

Hizo un llamado a los regidores a la reflexión, a evitar otro atropello que atente contra de la democracia y a impedir otro fraude a la Constitución Política del Estado de Baja California, como ya se intentó con la recientemente desechada "Ley Bonilla".