Piden colonos a la CESPT que se repare daño en vialidad

La paraestatal dejó la calle sin pavimento, lo que ha ocasionado daños en los vehículos de los residentes, poniéndolos en riesgo durante la temporada de lluvias

Vecinos de la colonia Mineral de Santa Fe señalaron que desde hace un año y medio viven un peligro permanente por las obras inconclusas que dejó la Comsión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) y que dejaron la Calle División Centinela en condiciones deplorables.

De acuerdo con Oscar García Villalpando, representante del comité de vecinos, desde febrero de 2019 la paraestatal llevó a cabo trabajos de drenaje en esta zona, dejando la calle sin pavimentar.

"En mi caso me he visto afectado porque con la temporada de lluvias se convierte esto en un río y es el único acceso que tengo a mi domicilio. Esto es porque dejaron abierta la calle, no repusieron el pavimento, solo rellenaron con grava y arena, y eso se fue con las lluvias", apuntó.

El residente de la colonia Mineral de Santa Fe afirmó que se ha pedido a la Cespt que repare la vialidad que dejón inconclusa, pero es día que no obtienen una respuesta favorable.

"Hemos tratado de dar seguimiento, hemos llenado dos formularios con las firmas de todos los vecinos, y no hemos recibido respuesta, entonces queremos que el director de la Cespt, Rigoberto Laborín, nos ayude, porque ya es mucho el tiempo que hemos estado en estas condiciones", enfatizó.

El folio de esta queja ciudadana es el 201921113, en la que solicitan a la paraestatal que se pavimente la calle y que se tape una alcantarilla que también tiene más de un año destapada, ocasionando accidentes vehiculares.

Por último, el señor Oscar García pidió a las autoridades correspondientes el ser escuchados y evitar que más automóviles se dañen, ya que es una afectación directa al bolsillo de los ciudadanos, así como a su integridad física.