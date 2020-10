Pide Miriam Cano investigar caso de Lucero Rubí

Reprocha el actuar de los agentes de la FGE

SAN QUINTÍN.- Lamento con profunda pena el doloroso feminicidio de Lucero Rubí Ojeda Huerta, quien además deja en orfandad a un pequeño de siete años, hago patente mi indignación y envío un exhorto a todas las autoridades involucradas en atender los llamados de mujeres en situación de violencia intrafamiliar, expresó la diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez.

Reprobó el actuar de las autoridades de la zona, al presuntamente caer en posibles actos de omisión, "no es posible que hubieran permitido que a ella la privaran de la vida, todo porque autoridades omisas, y fiscalía omisa no la atendieron, esa omisión les hace cómplices de violencia de género, cómplices porque no realizaron su trabajo", dijo.

Enfatizó que desde siempre ha rechazado enérgicamente cualquier tipo de violencia por motivo y razón de género. Por tal motivo, agregó, desde su llegada al Poder Legislativo de la Entidad se realizaron propuestas para endurecer las penas a quienes atenten contra la vida y la integridad física de las mujeres de Baja California.

Cano señaló que se debe investigar a fondo lo sucedido en San Quintín y en caso de encontrarse responsabilidades separar y sancionar a los funcionarios omisos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Miriam Cano explicó que Ruby denunció y esperó la protección que ella necesitaba, pero a cambio de eso ahora está muerta, lo que demuestra que en Baja California las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda categoría, se ignoran y violentan nuestros derechos impunemente.

"Se reiteró que durante la pandemia se habrían acrecentado los casos de violencia hacia las mujeres, han sido manifiestas las expresiones de desesperación ante los feminicidios, señalando que pasamos de nueve a once mujeres asesinadas diariamente en México, debemos reforzar esfuerzos para prevenir, atender sancionar y erradicar este tipo de violencia", concluyó.