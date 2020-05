Pide gobierno de BC a mexicalenses reforzar y atender las medidas sanitarias por covid-19

En el caso concreto de Tijuana hay una disminución en casos sospechosos; caso contrario en Mexicali, en tanto la ciudad Ensenada se ha comportado, aunque es importante que se mantengan las medidas.

La SEDENA habilitó tres unidades auxiliares hospitalarias, en Mexicali, Tijuana y Ensenada; la que se ubica en la capital del Estado ya está en funcionamiento.

TIJUANA, B.C., 19 de mayo de 2020.- El Gobierno del Estado exhorta a la población de Baja California, particularmente a los habitantes de Mexicali, seguir acatando las medidas sanitarias por COVID-19 dispuestas en el Acuerdo de Emergencia Sanitaria, a fin de "aplanar" la curva epidemiológica de casos en la entidad y lograr su eventual descenso.

Así lo planteó el jefe del Ejecutivo estatal, Jaime Bonilla Valdez, durante la cotidiana video-conferencia matutina desde su despacho en el Centro de Gobierno, acompañado del secretario de Salud del Estado, Dr. Alonso Óscar Pérez Rico, para rendir un reporte completo y actualizado del Plan Alimentario Emergente y de la estrategia para enfrentar la Pandemia por el Coronavirus en nuestra entidad.

Hicieron saber que en el caso concreto de Tijuana hay una disminución en casos sospechosos, lo que contrasta notoriamente con lo que ocurre en Mexicali, que sigue a la alza, en tanto la ciudad Ensenada se ha comportado con moderación en los contagios por dicho patógeno, aunque es importante que se mantengan las medidas.

Durante la video conferencia, el gobernador Jaime Bonilla Valdez y el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, presentaron el reporte actualizado del impacto del Coronavirus en el extenso territorio bajacaliforniano, marco en el cual reiteraron el llamado a quedarse en casa y seguir respetando el distanciamiento social, como medidas claves para cortar la cadena de infectados.

En este contexto se produjo la advertencia: "...las curvas no se aplanan por sí solas, es necesario que la sociedad coopere. Tijuana, está en un franco descenso, pero no quiere decir que nos vamos a relajar y no seguir aplicando los protocolos de seguridad e higiene...", dijo el secretario Pérez Rico.

Respondiendo a un cuestionamiento de un internauta con respecto a que si existen suficientes camas-hospital para atender a pacientes en Mexicali, el secretario de Salud dijo que, "si la gente sigue en constante movilidad y no adopta las medidas preventivas, no habrá las suficientes (camas, ni equipos) ni aquí, ni en otra parte del mundo".

Enseguida puso como ejemplo la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, que tiene el mayor número de camas en los hospitales en todo el país, sin embargo, sus unidades médicas fueron rebasadas a causa de la movilidad y de los problemas de salud pública que afectan a su densa población, estimada en el año pasado (2019) en 19.45 millones.

"Con toda la infraestructura médica, si la sociedad resta importancia a las recomendaciones, disposiciones e indicaciones de salud para evitar más contagios, de nada servirá tener el equipo y personal necesario para hacerle frente al COVID-19, si estamos rebasados en número de pacientes positivos", puntualizó el Dr. Pérez Rico.

Detalló que gracias al apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y por instrucción del gobernador Jaime Bonilla Valdez se habilitaron más espacios para la atención de los pacientes contagiados por COVID-19.

La SEDENA adecuó tres unidades auxiliares hospitalarias, en Mexicali, Tijuana y Ensenada; la que se ubica en la capital del Estado ya está en funcionamiento, al finalizar este día (19 de mayo) contará 12 pacientes instalados.

El secretario de Salud informó que durante esta Emergencia Sanitaria se han registrado 5 casos de COVID-19 en embarazadas, que afortunadamente vencieron a la enfermedad, sin embargo, no deja de ser delicado y riesgoso; y su regreso a las actividades laborales será hasta que el semáforo por regiones transite a color naranja.